Il giorno promesso è ormai sempre più vicino: il 31 agosto potremo infatti salpare insieme alla versione umanizzata di Rufy Cappello di Paglia e a tutta la sua ciurma nella serie live action di “One piece“, tratta dall’omonimo capolavoro manga del maestro Eiichiro Oda.

Qualche tempo fa ne è stato pubblicato da Netflix – la piattaforma su cui andrà in onda il titolo – il teaser trailer, tramite cui abbiamo dato una prima occhiata ai protagonisti della storia: Rufy (Inaki Godoy), Nami (Emily Rudd), Zoro (Mackenyu Arata), Sanji (Taz Skylar) ed Usopp (Jacob Gibson), oltre ad alcune ambientazioni che i fan dell’opera originale sicuramente non avranno tardato a riconoscere.

Recentemente, invece, è stato reso disponibile alla visione il trailer ufficiale del live action di “One piece”, che ci presenta altri personaggi chiave della storia.

Vediamolo qui di seguito e poi procediamo ad analizzarlo insieme.

Ad aprire il trailer ufficiale del live action di “One piece” è il grande Gol D. Roger, colui che ha dato origine all’epoca d’oro della pirateria e che ha materialmente nascosto il prezioso tesoro One Piece.

Successivamente, c’è una veloce panoramica sui membri della ciurma di Cappello di Paglia, ma subito dopo ci imbattiamo in un altro iconico personaggio del manga di Oda: Buggy il Clown, qui interpretato dall’attore Jeff Ward.

Non solo lui, certo: nel trailer abbiamo infatti anche modo di vedere il crudele uomo-pesce Arlong (McKinley Blecher), il leggendario pirata Shanks il rosso (Peter Gadiot), lo spadaccino Mihawk (Steven Ward), oltre ad ulteriori personaggi che appaiono davvero per pochissimo tempo, e che vi lasciamo il compito di scovare tra una scena e l’altra del promo.

Due invece le scene particolarmente amate dai fan che ci vengono mostrate nel breve trailer: la cessione del cappello di paglia da Shanks a Rufy, e il momentaneo prestito del medesimo oggetto da Rufy a Nami, in risposta all’accorata richiesta d’aiuto pervenutagli dalla ragazza.

–

Voi che ci dite di questo trailer ufficiale del live action di “One piece”? Vi ispirano i nuovi personaggi e i relativi attori? Fateci sapere tutte le vostre opinioni in merito qui sotto nei commenti!