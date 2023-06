Siamo sempre più vicini all’uscita del primo live action dedicato al capolavoro manga, di lunghezza decennale e attualmente ancora in corso, dell’autore giapponese Eiichiro Oda: stiamo parlando di “One Piece“, che narra le avventure per mare del giovanissimo pirata Monkey D. Luffy alla ricerca di un misterioso e da tutti bramato tesoro nascosto.

Il live action di “One Piece“, prodotto da Netflix, era stato annunciato tempo fa, nel “lontano” 2017: ne abbiamo infatti già parlato qui.

Ad oggi sono però stati rilasciati nuovi dettagli importanti circa la serie, ovvero il trailer ufficiale e la data di uscita, che finalmente è stata confermata.

Approfondiamo dunque meglio tutto ciò qui di seguito.

“One Piece” live action, ecco il trailer

Lasciamo qui il trailer del live action di “One Piece“.

Nel trailer, possiamo in primo luogo dare un’occhiata ai personaggi: il sopracitato Monkey D. Luffy (Inaki Godoy), lo spadaccino Roronoa Zoro (Mackenyu), la ladra Nami (Emily Rudd), il cecchino Usopp (Jacob Romero Gibson) e il cuoco Sanji (Taz Skyler), ovvero i membri primari della ciurma di Cappello di Paglia.

Non mancano poi alcuni elementi salienti di “One Piece“, prima fra tutti la Going Merry, storica nave che ha accompagnato Luffy e i suoi in innumerevoli avventure, ma anche il Baratie, i giganteschi mostri marini ed alcuni nemici, come ad esempio Buggy il Clown (interpretato da Heff Ward).

Vediamo anche le prime battaglie che la ciurma dovrà affrontare, fuori e dentro i mari.

“One Piece” live action, svelata la data di uscita

La fine del trailer presenta una scritta che renderà molto felici i tanti fan di “One Piece” che non vedono l’ora di vederne il live action: “Solo su Netflix, il 31 agosto”.

L’attesa è dunque ormai sul punto di finire, in quanto il live action sarà disponibile alla visione tra poco più di due mesi.

Le prime critiche

Leggendo un po’ sui social i commenti di coloro che hanno letto l’opera originale di Eiichiro Oda in relazione a quanto mostrato nel trailer dell’adattamento live action, ci si accorge subito di come lo spirito generale sia abbastanza negativo: tante le critiche che infatti sono state mosse, in particolare riguardo alla mancata necessità di stravolgere un’opera del genere trasponendola in versione “umana“, ma anche alla rappresentazione dei personaggi, che sembrano essere privi di alcuni elementi caratteristici (come il naso lungo di Usopp oppure il sopracciglio arricciato di Sanji).

In merito alla bontà della serie in sé, comunque, sparare giudizi adesso è davvero affrettato, e praticamente inutile: non ci resta che aspettare il 31 agosto per poterne dare una valutazione più chiara, precisa e formulata con cognizione di causa.

