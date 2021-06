Tenebre e ossa torna con una nuova stagione e, di questa notizia, saranno felici soprattutto i fan della serie che erano rimasti delusi dal finale della prima stagione dello show che si ispira ai romanzi della trilogia Grisha di Leigh Bardugo.

Diciamo che la notizia era abbastanza semplice da prevedere, quasi nessuno aveva dubbi in merito ad un rinnovo, ma ora è ufficiale: Tenebre e ossa avrà una seconda stagione. La serie televisiva Netflix farà ritorno con otto episodi della durata di un’ora, e sarà ancora una volta curata da Eric Heisserer e Shawn Levy.

Lo show, come in molti ricorderanno, ha proposto l’adattamento del primo romanzo della Trilogia Grisha di Leigh Bardugo, mescolando nella trama anche alcuni personaggi della duologia di Sei di Corvi dell’autrice. Tenebre e ossa è stato un grande successo sia tra gli appassionati dei romanzi che tra chi non aveva mai sfogliato le pagine della saga.

Il rinnovo di Tenebre e ossa annunciato dal cast su Twitter

Oramai è diventata una specie di moda! Pare che gli annunci ufficiali vadano fatti sui social e così è stato anche in questo caso. Ad annunciare il rinnovo di Tenebre e ossa per una seconda stagione è stato il cast dello show, in un divertente video messaggio diffuso durante l’evento internazionale virtuale in corso sui canali ufficiali della piattaforma streaming fino all’11 giugno.

Se anche voi seguite il profilo ufficiale Twitter di Netflix Italia, infatti, non vi sarete di certo persi il simpatico siparietto messo in atto dai membri del cast dello show che hanno voluto comunicare la lieta notizia. Un video, quindi, editato con tutti gli attori del cast principale.

Il cast della serie è infatti comparso in video per ringraziare i fan di aver evocato i nuovi episodi, proprio come Alina evoca la luce. Nella clip, che non è ancora un teaser delle nuove puntate, gli attori hanno anticipato ai fan che ci sarà un nuovo capitolo, in arrivo prossimamente su Netflix. Non ci sono quindi, almeno per il momento, delle immagini dei nuovi episodi, che per il momento restano inedite.

Come spiegato da Leigh Bardugo, però, che dà il suo contributo come produttrice esecutiva dello show, nel prossimo ciclo di episodi il loro gruppo verrà ampliato. In quale modo? Verrà di certo presentato il personaggio di Stumhond, così come gli altri pirati della sua banda. Chi conosce i romanzi sarà certamente che tale inserimento sarà cruciale per la trama principale dello show, che apporterà di certo delle notevoli modifiche alla struttura del secondo romanzo.

La presenza di personaggi di “Sei di Corvi”, inoltre, non può che garantire altre deviazioni, al fine di riuscire a sorprendere anche gli appassionati della saga letteraria, che ben conoscono la storia.

Le dichiarazioni di Leigh Bardugo e di Eric Heisserer

Leigh Bardugo, oltre che autrice dei romanzi anche produttrice esecutiva dello show, ci ha tenuto a dire la sua sulla nuova stagione che è stata appena confermata:

“Scrivo per il Grishaverse da quasi 10 anni, quindi sono felicissima di poter continuare quest’avventura. Ci sono così tanti posti che siamo riusciti a malapena a visitare e non vedo l’ora di presentare al nostro pubblico gli altri santi, soldati, delinquenti, ladri, principi e corsari che rendono questo mondo così divertente da esplorare”.

Le fa subito eco Eric Heisserer, showrunner della serie, anche lui entusiasta del nuovo progetto in essere:

“Sono onorato ed entusiasta di tornare nel Grishaverse e di continuare le storie di questi personaggi accattivanti”.

Il rinnovo di Tenebre e ossa per una seconda stagione segue i buoni numeri del ciclo inaugurale del primo ciclo di episodi. Secondo Netflix, infatti, ben 55 milioni di account sono stati coinvolti durante i primi 28 giorni di disponibilità. La serie, inoltre, è entrata nella Top 10 della piattaforma in 93 paesi in tutto il mondo e ha raggiunto il primo posto in 79 di questi. Un successo di caratura globale, quindi, tanto su carta quanto in video.