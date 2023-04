Un film su Tetris suona come una battuta su come Hollywood abbia davvero esaurito le idee. Dopo una marea di sequel, remake e adattamenti cinematografici basati su ogni tipo di giocattolo sul mercato, un film basato su un videogioco in cui si dispongono i blocchi sembra eccessivo. Dovrebbe essere stupido. E francamente, questo Tetris diventa un po’ stupido, sebbene in modo geniale.

Anzi, ti dirò di più – e non me ne voglia John Wick 4 – ma è il film più bello che ho visto in queste settimane.

Unendo la strana storia della sua creazione con un’ardente adesione all’estetica del gioco e alla nostalgia per l’epoca in generale, Tetris è un film sorprendentemente intelligente, sciocco e appagante.

Tetris racconta la vera storia di Henk Rogers e Alexey Pajitnov.

Scritto da Noah Pink, Tetris ci presenta il designer olandese di videogiochi Henk Rogers (Taron Egerton) nel 1988, mentre assiste a una dimostrazione di Tetris a una convention a Las Vegas; capisce sin da subito che sta guardando nientemeno che il futuro dei videogiochi. Come fondatore di Bullet-Proof Software, Henk è ansioso di concludere un accordo per i diritti internazionali di Tetris e cerca di mediare con una società britannica e con Nintendo. Ma tutto il suo duro lavoro – e i risparmi di una vita – sono messi a rischio quando scopre che il governo russo possiede il gioco e non ha intenzione di giocare lealmente.

Intrappolato nella mira della Guerra Fredda tra affari, politica e personaggi loschi, trova l’inventore di Tetris, Alexey Pajitnov (Nikita Yefremov), un ingegnere informatico sovietico appassionato di giochi. Con la possibilità che Tetris possa portare una grande quantità di denaro nell’Unione Sovietica, non è Pajitnov a decidere chi distribuirà il suo gioco di puzzle. La scelta spetta a un governo che sta cadendo a pezzi e diventa sempre più corrotto.

Tra intrighi politici, minacce poco velate del KGB e molestie da parte di miliardari britannici prepotenti, Henk e Alexey formano un’amicizia improbabile che sarà messa alla prova mentre si decide il futuro di Tetris.

Gran parte del film segue Henk che passa da un incontro d’affari a un’altra trattativa contrattuale, e il regista di Tetris, Jon S. Baird, ha dovuto affrontare un ostacolo importante nel mantenere questa serie apparentemente banale di eventi divertente. Nel combattere la minaccia della noia degli affari, la sua arma segreta è l’attore gallese, che ti saprà conquistare sino ai titoli di coda.

Taron Egerton in Tetris mentre incontra i capi di Nintendo. Credits: Apple Tv

Fin dall’inizio, Tetris ci accoglie con il sorriso ingenuo e l’atteggiamento positivo che trasuda dal folto baffo anni ’80 di Egerton. Interpretando un uomo nato in Danimarca ma cresciuto a New York, Egerton adotta un accento americano con un entusiasmo travolgente che riflette delicatamente l’aspettativa capitalistica che tutto sia in vendita e l’ottimismo a oltranza che ha alimentato gli affari americani di quell’epoca. È qui che l’entusiasmo aperto di Egerton è fondamentale. Pur essendoci un’aria di imprenditore opportunista alla The Founder, la passione di Henk per Tetris non è legata solo alla sua convinzione che sarà un successo, ma anche al suo amore genuino per il gioco stesso. Per Henk, non è la cupidigia ad essere buona; sono i giochi ad esserlo.

Il suo entusiasmo è contagioso e riporta il pubblico all’esperienza di scoprire l’iconico gioco di puzzle e le sue meraviglie ipnotiche per la prima volta. Questa effusività ci lega a Henk mentre viaggia per il mondo, dall’appartamento affollato della sua famiglia a Tokyo agli uffici segreti di ricerca e sviluppo di Nintendo a Seattle, ai pomposi uffici multimediali di Londra e persino agli edifici governativi off-limits a Mosca. Mentre la tensione aumenta e le poste diventano questione di vita o di morte, il fascino di Egerton si trasforma da esca a salvagente, rassicurandoci con lo scintillio dei suoi occhi.

L’altro strumento fondamentale per mantenere Tetris dinamico e divertente, anche mentre si immerge nel fango degli affari e della corruzione, è il modo in cui Baird inserisce elementi tratti dal gioco. Fin dall’inizio, le animazioni in 8-bit vengono utilizzate per ravvivare l’estetica del film. I titoli dei capitoli presentano i “giocatori”, completi di avatar in 8-bit di Henk, Alexey e i loro amici e nemici. Le riprese di ambientazioni standard, come un centro congressi o la casa di Henk, vengono sostituite con illustrazioni in 8-bit quando viene introdotta una nuova scheda con il titolo del “capitolo” del film. In altre parti del film, i sottotitoli utilizzano un carattere che richiama le linee nette dei videogiochi degli anni ’80, mentre la musica che risuona in un club sotterraneo abbraccia l’eccesso della cultura occidentale dell’epoca e il suo entusiasmo sfrontato. Quando Henk si scatena sulle note di “The Final Countdown” degli Europe, vi sfido a non muovervi a tempo.

In altri punti del film, gli effetti sonori tratti dai vecchi videogiochi sostituiscono i suoni reali, come il tintinnio dei passi, conferendo un tocco in più alle azioni semplici. Tutto ciò fa da netto contrasto con il mondo grigio e freddo di Mosca, dove tutto è cupo e totalmente privo dello scintillio delle grafiche colorate di Tetris e della sua coinvolgente colonna sonora.

Questo strano accostamento raggiunge il suo culmine durante un’emozionante scena d’inseguimento in auto accompagnata dalla musica di Tetris. È assurdo! È stupido! È magico! Fa un cenno complice al fatto che il film prende alcune libertà rispetto alla storia vera! L’auto stessa esce dalla sua realtà metallica e si trasforma in un’automobile in 8-bit. Piuttosto che sminuire la posta in gioco di questo tentativo di fuga, i tocchi giocosi di Baird danno al pubblico un promemoria visivo di dove Henk e Alexey stanno andando. Non si tratta solo di un gioco, ma del sogno di condividere la loro visione creativa con il mondo, abbattendo le barriere tra ciò che è e ciò che potrebbe essere, e sfuggendo alla noia opprimente della nostra quotidianità, otto bit alla volta!

Stile e carisma non riescono però a levigare tutti gli spigoli di Tetris. Nonostante gli sforzi di Baird, il secondo atto si impantana un po’ in scene lontane dai nostri due eroi. Queste sequenze delineano la distinzione tra i sognatori eroici del film e i loro antagonisti d’affari avidi e spietati. Questi cattivi sono una seccatura perché sono degli stereotipi così marcati di avidità, prepotenza e cinismo.

Ciononostante, Tetris è un film molto migliore di quanto avessi osato sperare. Amavo il gioco da bambino. Tuttavia, avevo dei dubbi all’inizio, perché a prima vista un film basato su Tetris sembrava assurdo. Nonostante le mie riserve, non posso negare che questo biopic sia davvero delizioso.

A volte, Baird fatica a bilanciare il tono dell’entusiasmo bizzarro di Henk con l’intensità seria della trama spionistica sovietica. Nel complesso, Tetris è un’avventura emozionante, piena di umorismo, cuore e trasmette un messaggio di speranza pieno di energia. Per questo motivo ho deciso di dargli 8.

E tu hai visto il film Tetris? Ti è piaciuto? Dì la tua nei commenti qui sotto. Io ti lascio al commento finale della recensione.

Tetris è disponibile su Apple Tv.