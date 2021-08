The Crown è una delle serie tv più amate dal pubblico poiché dà la possibilità di conoscere un mondo distante da noi come quello della Famiglia Reale inglese. Un mondo che ci appare sempre perfetto, felice e dorato, ma che così non è: la serie tv lo rende chiaro fin da subito ed è proprio questo ad attirare maggiormente l’attenzione dei telespettatori.

Al momento siamo arrivati alla quarta stagione con la storia d’amore tra Carlo d’Inghilterra e Lady Diana che non procede per il meglio. Vi è grande attesa per la quinta stagione che è attesa sul piccolo schermo per il 2022 dove verranno affrontati importanti temi come la morte della Principessa Diana durante l’incidente che l’ha vista coinvolta a Parigi. Dopo sarà la volta della sesta stagione che coinciderà anche con il capitolo finale di The Crown come Peter Morgan, creatore della serie, ha affermato rivelando la sua volontà di fermarsi ai primi anni del Duemila per non cadere nella banale cronaca di attualità. In questi giorni è atteso l’inizio delle riprese di The Crown 5 ed il cast sta prendendo sempre più forma.

Nel cast di The Crown 5 vi è una new entry: Natascha McElhone, attrice dell’Hampstead classe 1969, famosa per aver vestito i panni di Karen nella serie tv Californication. In The Crown 5 interpreterà Penelope “Penny” Knatchbull, una delle amiche più care del Principe Filippo nella sua vita reale. E’ sufficiente pensare che, lo scorso aprile, è stata tra le 30 persone invitate al funerale del Principe Filippo. Nonostante la grande differenza d’età, parliamo di 30 anni di differenza tra di loro, erano uniti da un grande rapporto di amicizia nato dopo la morte di Leonora, la figlia minore di Penny, venuta a mancare a soli 5 anni per un cancro ai reni. Spesso fotografati insieme, hanno fatto parlare la cronaca rosa ed il mondo del gossip. Per questo motivo, The Crown 5 ha deciso di rendere parte della trama anche questo importante personaggio nella vita del Principe Filippo. Gli autori affermano che il rapporto tra Filippo e Penny è:

Emma Corrin nei panni di Lady Diana in The Crown

“Una relazione degna di essere studiato ed un’attrice esperta come Natascha McElhone è un riflesso di quanto questo ruolo sia di alto profilo”.

Penny Knatchbull è stata la più grande confidente del Principe Filippo che a lei rivelava proprio tutto, tra cui anche le sue preoccupazioni e le sue paure tanto che spesso la stampa la definiva come uno dei più grandi amori della sua vita dopo la Regina. Una decisione che ha messo preoccupazione a Buckingham Palace tanto che una fonte ha rivelato al The Sun che questa decisione è stata considerata indelicata dalla famiglia reale, soprattutto dopo la recente morte del Principe Filippo.

