Chiara Ferragni e Fedez, o meglio conosciuti come i The Ferragnez. Impossibile non aver sentito pronunciare i loro nomi almeno una volta nella vita. Una delle coppie più seguite in Italia e non solo, grazie all’esposizione mediatica dell’imprenditrice di Cremona.

Sempre sulla cresta dell’onda anche perché loro stessi sono abituati a condividere gran parte della loro vita sui profili social. Negli ultimi anni sono diventati una famiglia insieme ai piccoli Leone e Vittoria e con loro non esistono mezze misure: o li si ama o non li si sopporta. E se negli Stati Uniti hanno Al Passo con i Kardashian, noi in Italia abbiamo la serie The Ferragnez la cui prima stagione è uscita nel dicembre 2021 ottenendo un ottimo successo. Infatti è arrivata subito la decisione di rinnovarla per una seconda stagione poiché ci ha dato la possibilità di conoscere Chiara e Fedez senza filtri, con le loro paure, i loro momenti no, la terapia di coppia e soprattutto nel loro rapporto con lo psicologo, una figura fondamentale per la Ferragni soprattutto quando ha iniziato a soffrire di attacchi di panico poiché si trovava sola, lontana dalla sua famiglia, a Los Angeles. I The Ferragnez sono sempre sulla bocca di tutti, ma a febbraio lo sono stati ancora di più fino a diventare un caso nazionale con la maggior parte della gente che voleva sapere cosa fosse realmente successo.

La Ferragni, infatti, è stata tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 e si mormorava che non avesse amato molto il fatto che il marito la avesse messa in ombra. Come non ricordare il bacio sulle labbra con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston? I due per un po’ non sono stati visti insieme, comparivano solo in compagnia dei figli mentre Fedez era addirittura sparito dai social network per un po’ di tempo, una cosa non da lui. Poi finalmente la verità, ovvero che il rapper aveva avuto alcuni problemi a livello cognitivo che lo avevano portato a soffrire di spasmi muscolari alle gambe, vertigini forti, mal di testa incredibili e nausea insopportabile fino a perdere 5 chili in quattro giorni. Al suo fianco, però, sempre la sua ancora di salvezza, la moglie Chiara. Dopo essersi tolto questo peso è tornato a sorridere ed a farsi vedere sui social. E finalmente siamo pronti a scoprire ancora qualcosa di più sulla vita di Chiara Ferragni e di Fedez perchè è in arrivo la seconda stagione su Amazon Prime Video. Nel frattempo è stato reso noto il trailer che ci rivela cosa ci dobbiamo aspettare: preparatevi perché non vedremo solo momenti belli e spensierati. Al contrario, conosceremo una coppia vulnerabile, ma molto legata e forte, ora sono tornati e non hanno nulla da nascondere. Tanto che Chiara inizia dicendo:

Chiara Ferragni e Fedez

“Quest’ultimo anno più di tutti ci ha messo alla prova”.

I primi episodi dei The Ferragnez 2 sono attesi per il 18 maggio con i primi quattro episodi che andranno in onda sulla piattaforma di streaming. In questo secondo capitolo uno degli eventi principali sarà la scoperta del tumore al pancreas di Fedez. Momenti difficili tanto che il rapper ha pensato davvero di essere vicino alla morte. Vedremo le lacrime di Chiara Ferragni prima dell’operazione del marito, lei che è sempre perfetta ed impeccabile, la vedremo in versione “umana”. Nonostante questo, però, ci tengono a rendere noto un messaggio, soprattutto dopo i rumors nati dal Festival di Sanremo. Fedez, infatti, afferma che:

“Non siamo in crisi io e te, non siamo mai stati più uniti di così”.

Per chi, invece, volesse conoscere qualcosa in più sull’avventura di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo sarà necessario aspettare perché nei The Ferragnez 2 non ci sarà molto spazio per questa parentesi. Il motivo è semplice visto che, per dopo l’estate, è atteso un episodio speciale dal titolo The Ferragnez: Sanremo Special dove seguiremo la Ferragni nelle sue lezioni di public speaking, nei suoi fitting e shooting, dove la vedremo alle prese con l’ansia da palcoscenico, ma anche con la gioia di aver conquistato il pubblico.

E tu sei un fan di Chiara Ferragni e Fedez? Sei curioso di scoprire cosa succederà nel secondo capitolo dei The Ferragnez? Ti aspettiamo nei commenti!