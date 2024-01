The Gentlemen è un film del 2019 che è stato scritto e diretto da Guy Ritchie, l’ex marito di Madonna. Il film ci racconta la storia di Mickey Pearson che, da espatriato americano, riesce ad arricchirsi costruendo un impero basato sullo spaccio della cannabis nel Regno Unito.

Tuttavia non è sempre tutto facile e Mickey deve scontrarsi contro chi vuole prendere il potere del suo dominio e riuscire a spodestarlo. La pellicola ha avuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica tanto che Netflix ha deciso di puntare su di esso con una serie spin off. Come sappiamo la piattaforma di streaming è alla costante ricerca di titoli innovativi che possano attirare la curiosità del pubblico mantenendo, così, fedeli gli attuali abbonati, ma al tempo stesso cercando di attirare nuovi possibili utenti per battere la concorrenza dei diretti avversari quali Amazon Prime Video e Disney +, soprattutto di quest’ultimo che, secondo le previsioni, è pronto a prendere il primato di Netflix nel mondo. È quindi in arrivo la serie tv che si ispira proprio a The Gentlemen e che è attesa per il prossimo mese di marzo. Per rendere meno pesante l’attesa, Netflix ha deciso di rendere noto il teaser ufficiale che ci rivela cosa dobbiamo aspettarci.

Il protagonista di The Gentlemen

Analisi del teaser di The Gentlemen

La serie tv The Gentlemen sarà composta da otto episodi e troviamo sempre Guy Ritchie come autore, come produttore e come regista della serie tv, mentre Matthew Read ha co-scritto il pilot. Il protagonista è Eddie Horniman che, a seguito della morte del padre, si rende conto di avere delle proprietà, tra cui una dove si produce la cannabis ed è tra le più conosciute in tutta Europa. E proprio come il padre anche lui si trova alle prese con la malavita del Regno Unito che vuole far parte dell’operazione. Non demorde e vuole liberare la sua famiglia da loro. Per questo motivo decide di mettersi in gioco in prima persona, ma non ha fatto i conti con il mondo della criminalità che, alla fine, lo risucchia e lui stesso inizia a provare gusto a fare tutto questo.

The Gentlemen, la serie tv in arrivo su Netflix, potrà contare su un cast di tutto rispetto con Theo James, Giancarlo Esposito, Daniel Ings, Peter Serafinowicz, Kaya Scodelario, Joely Richardson e Vinnie Jones. Ha quindi tutte le carte in regola per essere un vero successo e conquistare, di nuovo, sia il pubblico che la critica. Non ci resta altro che aspettare il suo debutto ufficiale sulla piattaforma di streaming per vedere se le aspettative saranno rispettate.

