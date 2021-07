Sembrava che non sarebbe durata più di un paio di stagioni, e invece la serie The Good Fight – nata da una costola di The Good Wife – è già stata rinnovata per una sesta stagione, a sole quattro settimane dal debutto del quinto ciclo di episodi.

Un grandissimo successo per tutta la squadra capeggiata dall’attrice Christine Baranski (La notte che non c’incontrammo, Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, The Big Bang Theory), che nella serie interpreta l’avvocatessa Diane Lockhart, sostenitrice liberale delle cause delle donne, in scontro totale con l’amministrazione Trump, accanita supporter dell’ex presidente Barack Obama e supporter del partito democratico statunitense.

Il rinnovo dello show è avvenuto a tempo di record! L’acclamato spin-off di The Good Wife, infatti, è tornato in onda negli Stati Uniti, su Paramount+ – ovvero l’ex CBS All Access -, solo lo scorso 24 giugno. E davvero pochissimo tempo c’è voluto perché il servizio di video in streaming rinnovasse il legal drama per il sesto anno consecutivo dopo la messa in onda di soli 4 episodi, su 10, della quinta stagione, ancora inedita sui canali italiani.

Tale scelta è sicuramente il risultato della grande stima e della rinnovata fiducia di cui godono i creatori e gli showrunner del legal drama, ovvero Robert e Michelle King, gli stessi ideatori di The Good Wife che, lo ricordiamo, si è conclusa nel 2016, dopo sette stagioni e 156 episodi.

La locandina ufficiale di The Good Fight.

The Good Fight avrà la stagione 6

Non era così scontato che The Good Fight avesse una sesta stagione. Conferma che la serie continuerà e il rinnovo per una sesta stagione sono arrivate dopo un periodo nient’affatto semplice. Molte, infatti, sono state le difficoltà che la produzione ha dovuto affrontare a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, come se non bastasse, c’è stato anche l’addio di due storici membri del cast!

Attenzione spoiler! Per chi non ne fosse a conoscenza, infatti, e non segue gli episodi in onda negli Stati Uniti ma attende quelli in italiano, ci sono state importanti defezioni nel cast dello show: l’attrice Cush Jumbo (Finalmente maggiorenni, My Family, Lip Service), che nella serie vestiva i panni di Lucca Quinn, e l’attore Delroy Lindo (Nome in codice: Broken Arrow, This Christmas – Natale e altri guai, The Chicago Code), ovvero il volitivo avvocato Adrian Boseman, hanno abbandonato la serie la scorsa stagione per poi tornare brevemente soltanto per chiudere le storie dei loro personaggi.

Ovviamente tali scelte hanno portato alla storia narrata notevoli scossoni, e nei nuovi episodi dello show Diane Lockhart è stata suo malgrado costretta a chiedersi se fosse appropriato continuare ad aiutare la collega Liz Reddick-Lawrence, interpretata dall’attrice Audra McDonald (L’oggetto del mio desiderio, Dove eravamo rimasti, The Sound of Music), a gestire uno studio legale afroamericano proprio quando quest’ultimo ha perso due importanti avvocati, figure portanti e apprezzati da molti clienti.

I problemi, però, non finiscono certo qui! Mentre lo studio perde pezzi, Marissa Gold, a cui dà il volto l’attrice Sarah Steele (The To Do List – L’estate prima del college, Gossip Girl, Bull) si è suo malgrado imbattuta in Hal Wackner, l’attore Mandy Patinkin (Wonder, La vita in un attimo, Homeland – Caccia alla spia), un normale cittadino di Chicago che si è improvvisato giudice e ha deciso di aprire un’aula di tribunale nel retro di una copisteria, arrecando diversi problemi a molti studi legali, tra i queli quello diretto da Diane e Liz.

Le dichiarazioni degli autori di The Good Fight

Massimo entusiasmo da parte dei vertici di Paramount+ sul rinnovo dello show. Nicole Clemens, il capo dei contenuti sceneggiati del canale, ha espresso tramite un comunicato tutta la soddisfazione rispetto alla scelta di rinnovare ancora la serie:

“Il mondo provocatorio, intelligente e senza esclusione di colpi di The Good Fight rimane più rilevante che mai, continuando ad attrarre nuovo pubblico e rendendo questa una delle serie più performanti di Paramount+. Siamo entusiasti di mantenere viva l’eredità di The Good Fight con una sesta stagione e non vediamo l’ora di vedere cosa escogiteranno le menti brillanti dietro la serie, Robert e Michelle King.”

In Italia le prime quattro stagioni della serie sono attualmente disponibili in streaming su TIMVision, le prime tre anche su Prime Video.