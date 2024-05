Negli ultimi giorni è sufficiente fare un giro nel mondo virtuale per rendersi conto che tutti parlano di The Idea of You, film diretto da Michael Showalter e che ci racconta la storia di Solène: una madre single di quarant’anni che inizia a frequentarsi con Hayes Campbell, ragazzo di 24 anni e cantante degli August Moon, una delle boy band più amate nel mondo.

Conta su un cast di tutto rispetto con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine nei panni dei protagonisti. E davvero non c’è nessuno che non sia rimasto affascinato da questo titolo che possiamo vedere su Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming ha fatto la mossa giusta ed ha deciso di puntare su un film in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Sono in molti, infatti, ad affermare che era da tanto tempo che mancava una commedia romantica che non fosse banale e che non avesse i soliti cliché, ma che al contrario fosse in grado di emozionare.

Tuttavia sappiamo anche che Robinne Lee, l’autrice dell’omonimo best seller, non la pensa allo stesso modo. Il finale del film, infatti, non si attiene a quello del suo romanzo. Certo, è consapevole di come nei film ci si possano prendere delle licenze poetiche per attirare la gente e non deludere le loro aspettative. Se non hai ancora avuto modo di guardare il film The Idea of You non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare indesiderati spoiler. Coloro che si sono occupati della realizzazione della pellicola hanno scelto un finale diverso rispetto al libro su cui si sono basati, un classico finale da commedia romantica. Nel film, infatti, vediamo Solène che decide di dare fine alla sua storia d’amore con Hayes poiché si rende conto che l’invadenza dei paparazzi nella loro vita privata, ma anche la differenza d’età stanno incrinando il tutto, ma soprattutto il suo rapporto con la figlia Isabelle. Nella scena finale troviamo Solène ed Hayes che si rincontrano cinque anni dopo la fine della loro relazione proprio come si erano promessi.

Solène ed Hayes in The Idea of You

Hayes è diventato un nome affermato nel panorama musicale come solista, mentre Solène è una mamma che ora vive lontana dalla figlia che si è trasferita a Chicago. Hanno finalmente la possibilità di darsi una seconda opportunità? Il finale aperto del film The Idea of You ha portato i telespettatori a chiedersi se ci sarà o meno un sequel del film. Sappiamo che il libro di Robinne Lee è un unico libro e non ha un sequel, tuttavia l’autrice stessa non ha chiuso la porta ad un possibile secondo capitolo per dare una nuova occasione all’amore tra Solène ed Hayes. Proprio mentre scriveva il finale del libro, l’autrice ammette che non sono mancate le lacrime:

“Sapevo come sarebbero andati a finire e questo è stato molto emozionante per me. Ho pianto, voglio dire, ogni notte per mesi dopo che il libro era finito. Piangevo solo per loro”.

Al momento Robinne Lee è occupata con il nuovo libro che non ha niente a che fare con i protagonisti di The Idea of You, ma in futuro potrebbe riprendere tra le mani la loro storia e far trionfare il lieto fine. Di conseguenza, poi, arriverebbe anche il sequel del film. Tuttavia sarà necessario avere ancora tanta pazienza perché, di sicuro, non sarà un progetto a breve termine visto che c’è molto lavoro dietro. Inutile dirlo, però, i fan sono entusiasti di questa possibilità e sperano davvero di poter sia leggere che vedere il sequel di The Idea of You.

E tu hai già visto The Idea of You? Ti piacerebbe se ci fosse un sequel del film? Ti aspettiamo nei commenti!