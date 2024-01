A distanza di due mesi circa dal suo acclamatissimo album in studio, intitolato “The first time“, il giovane Kid Laroi torna in questo freddo venerdì invernale con un nuovo brano estremamente introspettivo.

Si intitola “Heaven“, e la sua uscita in data odierna, 26 gennaio 2024, è stata resa nota mediante un post pubblicato su Instagram dallo stesso Laroi un paio di giorni fa.

Sul social, in riferimento al proprio singolo l’artista ha scritto: “questo è molto personale per numerose ragioni diverse. Si parla di evolversi, e di lasciarsi il passato alle spalle. Di cambiare il modo in cui un tempo percepivi il mondo. Di crescere! Non voglio dilungarmi troppo a riguardo, è meglio se ascolti e basta, ma voglio ricordarti che non è troppo tardi per essere chi vuoi, e che qualsiasi cosa tu stia vivendo o provando non durerà per sempre, fidati di me”:

Curiosi allora di scoprire di più in merito al significato del testo di “Heaven” di Kid Laroi? Andiamo a parlarne subito qui di seguito!

Significato di “Heaven”

Come anticipato dal suo post su Instagram, questo brano parla di cambiamento.

Dando uno sguardo indietro al passato, infatti, il cantante si rende conto di aver condotto una vita sregolata, in costante bilico tra l’assenza di emozioni e la dissoluzione dei sentimenti ancora rimasti nell’alcol, che tuttavia tutto gli toglie tranne la voglia di morire.

Al medesimo tempo, però, Laroi si accorge che adesso le cose sono mutate, che ora ha davvero un motivo per vivere, e che dunque il Paradiso può attendere: nella sua esistenza è infatti giunta una nuova persona che l’ha salvato da se stesso e dal suo dolore, abbattendo i suoi muri ed aiutandolo a costruire nuove – e più solide – fondamenta.

“Non mi guarderò indietro, la vita non deve essere così triste; mi hai tirato fuori dalla tomba e mi hai riportato indietro, non sarò mai più lo stesso, adesso.”