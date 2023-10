È uscito in digitale “What Just Happened” dell’hitmaker australiano The Kid Laroi.

Il brano anticipa il suo nuovo album “The first time”, in uscita il prossimo 10 Novembre e già disponibile in pre-save. È online anche il videoclip ufficiale, diretto da Ramez Silyan, un viaggio psichedelico in cui il protagonista è Laroi insieme a un gruppo di amici. Il video mostra la versatilità dell’artista.

“What Just Happened” arriva a pochi giorni dall’annuncio dell’album e dalla pubblicazione del travolgente singolo “Too much” in collaborazione con i due artisti da miliardi di stream Jung Kook e Central Cee. Il brano, dopo soli pochi giorni conta già oltre 30 milioni di stream e 15 milioni di views su YouTube, ha raggiunto la Top 10 della classifica globale di Spotify e la Top 60 dell’Airplay radiofonico italiano.

Il singolo segue una grande serie di brani di successo dell’hitmaker australiano tra cui: “Stay” feat. Justin Bieber, “Love Again”.“Thousand Miles” e “Without you”.

Il significato di “What Just Happened” di The Kid Laroi

“What Just Happened” parla delle difficoltà relazionali di The Kid Laroi illustrando come l’amore sia spesso più difficile di quanto normalmente rappresentato e raccontato

Attraverso le sue sventure d’amore, inizia a possedere una maggiore comprensione delle difficoltà di comunicazione e di quante volte il partner finga le sue vere intenzioni, dando una falsa visione dei suoi desideri più intimi.

Traduzione di “What Just Happened” di The Kid Laroi

Non so se abbiamo appena oltrepassato il limite

Perché non so nemmeno cosa sia successo

Tutto quello che ho detto ieri sera erano bugie

Perché non so nemmeno cosa sia successo

Due fagioli, uno smussato e una doppia tazza

Poi sei entrato tu e adesso sono nei guai

Ho detto alcune cose su di te e noi

Ho detto alcune cose di cui non dovresti fidarti

Sì, sappiamo entrambi che non te ne frega un cazzo

Amici con la mia ragazza, ma tu vuoi scopare

Quale è la tua scusa? Darò la colpa ai farmaci

Mi interessa, mi interessa, non mi interessa abbastanza

Smettila, ma non lo farai, non lo farai, non lo farai

Lo adoro, perché hai freddo, freddo

E non ti piace essere solo, solo

Sapevi cosa stavi facendo, ti sbagliavi di grosso

Non so se abbiamo appena oltrepassato il limite

Perché non so nemmeno cosa sia successo

Tutto quello che ho detto ieri sera erano bugie

Perché non so nemmeno cosa sia successo

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Perché non so nemmeno cosa sia successo

Perso in un luogo oscuro

E ho chiamato quando ero ubriaco, e cosa ti ho detto?

Uh, ricordo solo il sapore del liquore

Poi mi sono svegliato nel mio letto cercando di ripercorrerlo

Dimmi, abbiamo parlato fino a tarda mattinata

Ho ricevuto chiamate perse, se hai chiamato, l’ho ignorato

Mi sono detto che avrei fatto quello che dovevo

Perché solo tu saprai tutta la verità

Smettila, ma non lo farai, non lo farai, non lo farai

Lo adoro, perché hai freddo, freddo

E non ti piace essere solo, solo

Sapevi cosa stavi facendo, ti sbagliavi di grosso

Non so se abbiamo appena oltrepassato il limite

Perché non so nemmeno cosa sia successo

Tutto quello che ho detto ieri sera erano bugie

Perché non so nemmeno cosa sia successo

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Perché non so nemmeno cosa sia successo

