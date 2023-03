L’episodio 7 di “The Last of Us” ci mostra finalmente come Ellie sia stata infettata.

L’episodio, intitolato “Left Behind” segue Ellie nel suo ultimo giorno “normale”. La sua migliore amica, Riley (Storm Reid), ha lasciato l’accademia FEDRA per unirsi ai Fireflies ed è tornata da Ellie per un’ultima notte insieme prima di dover lasciare la città.

“Left Behind” nel contesto di HBO sembra mettere deliberatamente in parallelo l’altro episodio dello show incentrato sulla storia d’amore tra Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett).

Il romanticismo è infatti, il tipo di amore meno esplorato nella serie tv, ma quando la storia si degna di concentrarsi su di esso, le conseguenze sono devastanti. A parte la coppia che vediamo nell’episodio 7, l’unica altra relazione romantica prevalente era quella tra Tommy (Gabriel Luna) e sua moglie, Maria (Rutina Wesley).

Ogni angolo del mondo di “The Last of Us” è infatti pieno di tragedie ma già l’episodio 3 ha cercato di mostrare l’amore di Bill e Frank che prospera nonostante le avversità.

Le modifiche apportate alla loro storia non solo hanno reso il loro breve tempo sullo schermo più incisivo, ma hanno anche contribuito a dare nuovo peso alle parti della storia che seguono, in particolare per quanto riguarda l’altra trama romantica rilevante.

L’ultima notte di Ellie con Riley non è solo un momento significativo per lei perché riesce a baciare la sua cotta, ma perché è il catalizzatore essenziale affinché la storia di “The Last of Us” abbia luogo.

Se Riley non avesse convinto Ellie a sgattaiolare fuori e se Riley non fosse stata assegnata a un QZ diverso Ellie non sarebbe stata morsa e la sua immunità sarebbe potuta non essere mai scoperta.

“The Last of Us” episodio 7: Ellie e Riley in contrapposizione con Bill e Frank

Ellie e Riley esistono in contrasto con i personaggi di Bill e Frank. Sono giovani, sono ragazze ed entrambe credono (fino a un certo punto) nel valore della società, che sia con FEDRA o con le lucciole.

Sono pieni di idee e ideologie, ma troppo giovani e troppo impotenti per fare veramente qualcosa, l’unica cosa che hanno è l’un l’altro e quell’amore che alla fine sboccia in sentimenti romantici.

Tutto questo si vede fin da subito negli sguardi persistenti di Ellie, nel modo in cui Riley cerca di mettersi in mostra per lei e in come Riley tocca costantemente Ellie e persino nella reazione sorpresa di Ellie all’immaginazione di Riley come sarebbe in lingerie, tutto ambientato in questo innocente tono romantico.

Questi sentimenti sono nuovi e insicuri ed entrambe le ragazze hanno paura che l’altra non ricambi.

Ma prima ancora che possano iniziare a pensare al loro futuro, la realtà arriva per loro. Il loro appuntamento e il loro divertimento hanno attirato gli infetti ed è solo attraverso una svolta del destino davvero contorta che Ellie non soccombe al virus con Riley.

Dove Bill e Frank si separano in pace e insieme, Ellie e Riley hanno un destino molto più devastante. Le due ragazze infatti, non hanno nemmeno 5 minuti per provare la beatitudine dei loro reciproci sentimenti prima che il mondo crolli intorno a loro.

Ciò che si nota attraverso queste due coppie drasticamente diverse sono gli estremi in cui l’amore può esistere nel mondo di “The Last of Us”. Ad alcuni, raramente, è permesso di prosperare e persino raggiungere una conclusione non dettata dalla natura apocalittica del mondo che occupano. Altri invece, vengono tagliati senza preavviso.

