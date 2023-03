Ed Sheeran ha annunciato sui social la pubblicazione di “-” (Subtract), il suo nuovo album che uscirà il prossimo 5 Maggio tramite Atlantic Records.

L’album appena annunciato, sarà l’ultimo capitolo della decennale era dell’album matematico di Sheeran, dopo “+” del 2011, “x” del 2014 , “÷” del 2017 e “=” del 2021.

“Ho lavorato su Subtract per un decennio, cercando di creare l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi hanno cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte”, così ha scritto su Instagram l’artista britannico.

“Scrivere canzoni è la mia terapia. Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Ho scritto senza pensare a quali sarebbero state le canzoni, ho scritto solo quello che è successo. E in poco più di una settimana, ho sostituito un decennio di lavoro con i miei pensieri più profondi e oscuri. Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia”.

Sheeran ha concluso il post scrivendo: “Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sotto la superficie, guardando in alto ma non riuscendo a sfondare per prendere aria. Come artista non mi sentivo in grado di creare delle opere nel mondo che non rappresentassero accuratamente dove sono e come ho bisogno di esprimermi a questo punto della mia vita. Questo album è puramente questo. Sta aprendo la botola nella mia anima. Per la prima volta non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele al momento che sto vivendo nella mia vita adulta. Questa è la voce del diario dello scorso Febbraio e il mio modo di dargli un senso. Questo è Subtract”.

Ed Sheeran nuovo album: le tracce di “-“

Sheeran ha collaborato con Aaron Dessner dei “The National” che ha incontrato tramite l’amica Taylor Swift, per scrivere e produrre il suo nuovo album.

Scrivendo oltre 30 canzoni durante il loro periodo di studio di un mese, l’album di 14 tracce è impostato per presentare qualità di tendenza folk così come arrangiamenti orchestrali e band completa.

Questa la tracklist:

Boat Salt Water Eyes Closed Life Goes On Dusty End Of Youth Colourblind Curtains Borderline Spark Vega Sycamore No Strings The Hills of Aberfeld

E tu, cosa ne pensi di “-” il nuovo album di Ed Sheeran? Dì la tua nei commenti!