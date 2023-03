Jenna Ortega è un’attrice degli Stati Uniti classe 2002. Nonostante la giovanissima età, è già una delle attrici più seguite a livello mondiale dopo aver vestito i panni di Harley Diaz nella serie Harley in Mezzo, ma soprattutto dopo aver vestito quelli di Mercoledì Addams nell’omonima serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno.

E mentre si aspetta con ansia la seconda stagione di Mercoledì, Jenna Ortega è pronta per nuovi progetti. D’altronde è uno dei volti più amati e desiderati nell’ultimo periodo grazie al suo talento. Un nome molto amato soprattutto se viene affiancato a quello di The Weeknd. Il cantante canadese al momento è impegnato in un tour mondiale (che lo porterà in Italia il 26 ed il 27 luglio all’Ippodromo Snai La Maura), è protagonista della serie tv The Idol per HBO, ma ha un’ulteriore sorpresa in arrivo. Infatti, ci sarà un film dove lui sarà l’attore, il produttore esecutivo e lo sceneggiatore. Di certo The Weeknd non si annoia mai ed è inarrestabile. E proprio per il suo nuovo film pare abbia scelto proprio Jenna Ortega come protagonista.

Il cantante The Weeknd

Al momento non ci è dato ancora conoscere il titolo del film, ma sappiamo che la sceneggiatura è stata scritta da The Weeknd stesso nel 2020 durante il lockdown che ha bloccato il mondo intero a seguito della pandemia. Poi grazie all’aiuto di Reza Fahim e di Trey Edward Shults è riuscito a far diventare il tutto realtà. Stando ai rumors, il film dovrebbe raccontare la vita di una pop star famosa a livello mondiale, ma al momento non ci sono certezze. Ovviamente la colonna sonora sarà affidata a The Weeknd insieme a Oneohtrix Point Never. Infine nel cast oltre il cantante e Jenna Ortega troveremo anche Barry Keoghan, nominato agli Oscar per il film Gli Spiriti dell’Isola.

E tu cosa ne pensi della decisione di The Weeknd di scegliere Jenna Ortega come protagonista? Seguivi l’attrice già prima della serie tv Mercoledì? Ti aspettiamo nei commenti!