La prima stagione di The Last of Us è giunta a una conclusione emozionante e divisiva. Ecco tutto ciò che è successo nel finale di stagione e come potrebbe influenzare Joel ed Ellie nella seconda stagione.

Dopo nove intense settimane, la prima stagione di The Last of Us è giunta al termine. Sebbene questa conclusione sia probabilmente divisiva, come lo fu quando i giocatori l’hanno sperimentata per la prima volta in The Last of Us Part I, non si può negare che sia soddisfacente vedere Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) raggiungere finalmente la fine del loro viaggio. Dopo essere scappati dalle orde di infetti, dalle milizie e dai cannibali, i due meritano un po’ di pace.

Indipendentemente da ciò che pensate della decisione di Joel alla fine dell’episodio, “Look for the light” avvolge la loro storia in modo soddisfacente, lasciando comunque le porte aperte per la stagione 2.

Chi è la madre di Ellie?

L’episodio inizia con una giovane donna incinta di nome Anna (Ashley Johnson, l’attrice originale di Ellie dei videogiochi) che fugge dagli infetti. Riesce ad attraversare i boschi fino a una casa abbandonata, dove si è barricata e inizia a partorire. L’infetto arriva nella casa, dove la donna è costretta a combatterlo da sola. Riesce a uccidere l’infetto, ma non prima che la morda alla gamba. Il suo bambino nasce mentre tutto questo sta accadendo, quindi non è in grado di tagliare il cordone ombelicale fino a dopo il morso.

In seguito, un gruppo di persone, tra cui Marlene (Merle Dandridge), arrivano alla fattoria nella speranza di incontrare Anna, ma si rendono presto conto di essere arrivati tardi. Marlene si scusa per essere arrivata in ritardo, dicendo ad Anna che lasciare la Boston QZ è stato più difficile del previsto. Anna lascia il bambino, che ha chiamato Ellie, e il suo coltello a Marlene, chiedendole di proteggere il bambino con la sua vita e di ucciderla prima che l’infezione la faccia perdere il controllo. Le due sono amiche da tutta la vita, quindi a Marlene viene difficile premere il grilletto contro Anna. Ma alla fine, rispetta i desideri di Anna e la uccide prima che si trasformi.

Ellie e Joel trovano le luci?

Dopo il flashback della nascita di Ellie, ci riuniamo con Joel ed Ellie mentre si dirigono verso Salt Lake City. Sembra che il loro viaggio abbia riacceso qualcosa dentro Joel, ed è il momento più felice per lui dopo la nascita dell’epidemia e dopo che ha perso Sarah (Nico Parker). Ellie, d’altra parte, è insolitamente silenziosa, riconoscendo appena i tentativi di connettersi con lei da parte di Joel. Sembra triste che il loro viaggio stia per finire ed è preoccupata che andranno ognuno per la propria strada dopo aver trovato le luci.

Ma nonostante le paure di Ellie, riescono ad avere alcuni momenti toccanti insieme mentre si dirigono verso l’ospedale. Mentre cercano un punto di osservazione in un grattacielo abbandonato, Ellie vede una giraffa che mangia la vegetazione intorno all’edificio. Joel le porge alcune foglie e lei nutre il gentile gigante prima che si allontani per unirsi alla sua famiglia. Escono fuori e ammirano la vista, riproponendo una delle loro prime scene insieme a Boston, prima che Joel le dica che non devono trovare le luci, che possono semplicemente tornare da Tommy a Jackson e vivere le loro vite. Ellie vuole andare avanti, insistendo sul fatto che tutte le perdite che ha subito dalla sua puntura non sono arrivate per niente e che devono finire ciò che hanno iniziato. Ma lei rassicura Joel che è disposta a rimanere con lui dopo che le luci avranno finito di fare i loro test e di lavorare sulla cura.

Ellie e Joel verso le luci.

Camminano ancora più avanti nella città, trovando un ospedale da campo abbandonato. Ellie chiede a Joel a cosa servivano e Joel le racconta del tempo in cui si trovò in un campo medico simile dopo l’epidemia. Non è perché era quasi infetto, ma a causa della ferita da proiettile sul lato del suo viso. In un momento toccante, finalmente lascia entrare Ellie e le parla del suo tentativo di suicidio dopo aver perso Sarah il giorno dell’epidemia. La persona che ha sparato e mancato non era un tizio a caso con una cattiva mira, era Joel stesso che ha esitato in un momento di incertezza. Ellie pensa che lui le stia dicendo questo semplicemente perché è passato abbastanza tempo per guarire finalmente la ferita che la perdita di Sarah ha lasciato in Joel, ma lui le fa sapere che non è stato il tempo a guarirlo, è stato il passare del tempo con lei.

Per alleggerire l’atmosfera, Joel dice ad Ellie che ha voglia di alcuni “giochi di parole brutti”. Ellie tira fuori il suo libro di giochi di parole e condivide altri dei gioielli di Will Livingston prima che siano improvvisamente assaliti da un gruppo di uomini armati. Fortunatamente, questi uomini fanno parte delle luci e non sono solo alcuni predoni a caso che Joel ed Ellie devono combattere. Joel si risveglia nella base ospedaliera delle luci, dove Marlene si scusa per i suoi uomini di pattuglia e gli fa sapere che Ellie non è stata ferita dalla bomba fumogena.

L’immunità di Ellie può creare un vaccino o una cura per il Cordyceps?

Marlene quindi informa Joel sui test che hanno potuto eseguire su Ellie mentre era incosciente. Hanno scoperto che il Cordyceps all’interno di Ellie è probabilmente cresciuto dentro di lei fin dalla nascita, come effetto collaterale dell’infezione che ha avuto Anna. Il Cordyceps all’interno di Ellie emette marker chimici che fanno credere ai Cordyceps “normali” che lei sia il fungo. Il dottore delle luci vuole rimuovere questa versione benigna dell’infezione da Ellie al fine di replicare i messaggeri chimici che emette. Con quei marker chimici, il medico crede di poter sviluppare una cura per il fungo.

Purtroppo, poiché il Cordyceps cresce così intensamente nel cervello, rimuoverlo da Ellie la ucciderebbe. Joel ovviamente non vuole che accada, quindi attacca i suoi scortatori e mette a terra chiunque si frapponga tra lui ed Ellie.

Joel ed Ellie fanno ritorno a Jackson?

Joel non esita a uccidere il dottore delle luci o persino Marlene per portare Ellie fuori da quell’ospedale e salvarle la vita. Ellie è già stata sedata per l’intervento chirurgico, quindi non si riprende fino a quando Joel non è già sulla strada per tornare a Jackson. È confusa sul perché siano già partiti e perché indossa ancora una veste da ospedale, ma Joel fa del suo meglio per metterla a suo agio mentendole su ciò che è successo. Le dice che gli infetti hanno attaccato l’ospedale e che l’ha salvata appena in tempo. Dice che c’erano dozzine di altre persone con l’immunità, ma che in definitiva le luci hanno rinunciato a trovare una cura.

Ellie non pressa Joel, ma intuisce che sta nascondendo qualcosa. Quando si avvicinano a Jackson, gli parla di Riley e del perché vuole che la sua immunità significhi qualcosa. Lo fa giurare che tutto ciò che le ha detto sulle luci a Salt Lake City sia vero, e lui lo fa. Lei accetta questo per ora, anche se la gamma di emozioni che si vedono sul suo volto lascia intendere che non gli crede del tutto.