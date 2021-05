Se avete amato Il Codice da Vinci, parliamo sia del libro che del film, non vi perderete di certo The Lost Symbol, la serie prequel della storia ideata dallo scrittore Dawn Brown.

The Lost Symbol è, meglio ricordarlo, il titolo definitivo della serie che arriverà prossimamente negli Stati Uniti su Peacock, e che inizialmente era stata battezzata in prima battuta con il titolo Dan Brown’s Langdon e, prima ancora, chiamata semplicemente Langdon.

Stabilito, quindi, quale sarà il titolo definitivo e che ad essere il protagonista della serie sarà un giovane Robert Langdon (interpretato dall’attore Ashley Zukerman), possiamo anticiparvi che la messa in onda dello show è prevista prossimamente negli Stati Uniti su Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal.

Di cosa parlerà The Lost Symbol?

The Lost Symbol è decisamente una delle serie più attese dei prossimi mesi, sulla quale il network punta molto. Non sarà certamente un’impresa facile riuscire ad eguagliare il successo prima del romanzo del 2003, e poi del film del 2006, The Da Vinci Code, diretto dal pluripremiato Ron Howard e magistralmente interpretato dall’attore più volte vincitore del premio Oscar Tom Hanks (Philadelphia, Forrest Gump, Cast away), nel ruolo del professor Robert Langdon, e dall’attrice Audrey Tautou (Il favoloso mondo di Amélie, Coco avant Chanel – L’amore prima del mito, Pallottole in libertà) che ha dato il volto a Sophie Neveu.

Nell’annunciare le novità della prossima stagione, il servizio di video in streaming di NBCUniversal ha deciso quindi che era arrivato il momento di divulgare il trailer ufficiale del drama, basato sul romanzo thriller Il simbolo perduto, ovvero il terzo volume della fortunata saga letteraria di Dan Brown.

Il libro sui cui la serie è basata in realtà è ambientato cronologicamente dopo gli eventi de Il codice da Vinci, ma è stato adattato per raccontare una storia prequel utile al piccolo schermo per inquadrare e presentare il personaggio di punta delle storie di Dawn Brown, ovvero il professore Robert Langdon.

Chi è Robert Langdon?

Coloro che hanno letto il romanzo o che hanno avuto modo di vedere i tre film tratti dalle trame ideate dello scrittore statunitense, sapranno già che Robert Langdon è un docente di iconologia religiosa all’Università di Harvard, negli Stati Uniti, ed esperto di simbolismo.

È anche un ottimo nuotatore, uno sportivo assiduo, e soffre di claustrofobia a causa di un trauma infantile mai risolto. È un uomo brillante e arguto, ma a differenza dei tipici appartenenti alla categoria degli accademici, è dotato di ironia, senso dell’umorismo e un carattere insolitamente pragmatico. Ovviamente ama anche il rischio!

In The Lost Symbol scopriremo come Robert Langdon è diventato il rinomato simbologista che abbiamo conosciuto tramite le pagine del romanzo e, poi, visto e apprezzato anche sul grande schermo. La serie racconterà la sua storia, partendo da quando era un giovane studioso, già appassionato di misteri.

La storia che vedremo in televisione è stata scritta da Dan Dworkin e Jay Beattie (già sceneggiatori delle serie Scream e Revenge), e si concentra sulle prime avventure del simbologista dell’Università di Harvard, chiamato a risolvere una serie di pericolosi enigmi per salvare il suo mentore che è stato rapito, e contrastare così un’agghiacciante cospirazione mondiale.

Nel trailer, infatti possiamo già vedere Robert Langdon impegnato a seguire insidiosi indizi nel tentativo di riuscire in una missione che si preannuncia assai pericolosa e, ovviamente, molto avventurosa.

Il cast e la produzione di The Lost Symbol

Oltre all’attore Ashley Zukerman (The Wind,The Pacific, Designated Survivor) nei panni del protagonista, il resto del cast dello show include Valorie Curry (The Following), Rick Gonzales (Arrow), Eddie Izzard (The Riches), Sumalee Montano (10 Cloverfield Lane) e Beau Knapp (Seven Seconds).

Tra i produttori esecutivi dello show ci sono anche il regista dei tre precedenti adattamenti cinematografici Ron Howard, insieme a Brian Grazer, Samie Kim Falvey, Anna Culp e allo stesso autore del libro Dan Brown che in un precedente comunicato aveva dichiarato rispetto alla serie:

“Volevamo tutti dare vita a Il simbolo perduto da un po’ di tempo e sono grato a CBS Studios, Imagine Television Studios, Universal Television e Peacock per aver unito le forze in modo da rendere questo progetto una realtà. Dan Dworkin e Jay Beattie hanno scritto una sceneggiatura straordinariamente accattivante, e il cast e le performance sono perfetti.”.

E voi, cosa pensate di questo nuovo progetto, seguirete la serie, avete letto il libro di Dan Brown? Vi piacciono gli argomenti trattati nella serie? Raccontateci le vostre prime impressioni nei commenti!