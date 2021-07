I reali inglesi continuano ad essere sempre più i protagonisti della scena internazionale. Mentre aspettiamo con ansia l’uscita della nuova ed ultima stagione di The Crown, non mancano le novità che riguardano una delle famiglie reali più amate e seguite al mondo. Ma procediamo con calma. Come sappiamo, The Crown si occupa di raccontare la storia della vita della Regina Elisabetta, del Principe Carlo fino alla sua relazione con Lady Diana salvo poi fermarsi ai primi anni del Duemila per non farlo diventare un semplice racconto di attualità.

In The Crown non vi è spazio per George, il figlio nato dal matrimonio tra William d’Inghilterra e Kate Middleton il 22 luglio 2013 e futuro erede al trono. Nessun problema, il principino di Cambridge ha trovato spazio in una novità che ha visto la luce proprio oggi, giovedì 29 luglio, su HBO Max. Si tratta di una serie televisiva animata, composta da 12 episodi, dal titolo The Prince, creata e prodotta da Gary Janetti. The Prince racconta la storia della famiglia reale inglese, ma questa volta in modo inedito poiché è vista

con gli occhi del Principe George. Si tratta di una cosa totalmente opposta rispetto a The Crown.

The Prince, la serie animata sulla famiglia reale inglese

In The Prince vi sarà spazio ai difetti, agli ostacoli, ai punti deboli dei membri della famiglia reale inglese. Troveremo la Regina Elisabetta ancora a capo della famiglia e per nulla volenterosa a lasciare il suo titolo, mentre il figlio Carlo si lamenta in attesa di un trono che sembra non arrivare mai. William, invece, conduce la tipica vita da re. Temi di attualità e reali poiché saranno presenti anche Harry d’Inghilterra e Meghan Markle che vivranno, come nella realtà, nella lontana California. Nel trailer da poco uscito, vediamo come tutto questo venga vissuto in modo ironico, tipico di una satira con il piccolo George che si preoccupa del suo aspetto fisico e del suo modo di essere poiché rappresenta la monarchia. In Italia non sappiamo ancora se The Prince

arriverà sul piccolo schermo, ma sembra un’opzione possibile poiché si tratta di un lavoro inedito ed interessante, in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Inoltre, la nuova serie tv animata sulla famiglia reale inglese potrà contare su nomi importanti anche per quanto riguarda il doppiaggio: è sufficiente pensare che Orlando Bloom presterà la voce al principe Harry, mentre Sophie Turner a Charlotte, la sorellina minore di George.

E tu cosa ne pensi di The Prince? Ti piacerebbe conoscere la famiglia reale inglese da un altro punto di vista? Ti aspettiamo nei commenti!