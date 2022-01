Dopo mesi di anticipazioni, The Weeknd ha finalmente annunciato che il suo nuovo album, “Dawn FM”, uscirà venerdì (7 gennaio 2022).

Ha svelato la notizia in un video tipicamente criptico che, in linea con la sua serie di video del suo album precedente, “After Hours“, lo vede ben vestito, in una sorta di pericolo, e coinvolge una bella donna. Ma rispetto all’immagine con il naso rotto di “After Hours”, qui lo vediamo invecchiato. Diversi frammenti audio di quello che potrebbe essere il suo nuovo singolo, accompagnano la clip. L’album è accompagnato dallo slogan: “A new sonic univerrse from the mind of the Weeknd.”

Non mancheranno ovviamente i co-protagonisti: Quincy Jones, Tyler, the Creator, Lil Wayne, il collaboratore musicale di lunga data Oneohtrix Point Never e Jim Carrey, attore di Scarborough, nativo dell’Ontario, della cui amicizia Weeknd ha parlato in diverse occasioni e che presumibilmente apparirà nel video della canzone da cui sono stati estrapolati i frammenti audio.

La clip si chiude con una voce fuori campo sullo stile DJ che dice: “Stai ascoltando 103.5: Dawn fm. Sei stato nell’oscurità per troppo tempo, è ora di entrare nella luce e accettare il tuo destino a braccia aperte”.

Presumibilmente scopriremo cosa significa questa frase venerdì.

L’album è il vero seguito di “After Hours”, pubblicato nel marzo del 2020. Nei mesi successivi The Weeknd ha però pubblicato canzoni, remix, collaborazioni e video; ha recitato e co-sceneggiato anche nella prossima serie della HBO “The Idol” e, inoltre, è stato protagonista dello spettacolo Halftime del Super Bowl 2021.

The Weeknd ha rivelato per la prima volta il titolo dell’album a maggio.

Da allora ha fatto spesso riferimento al titolo dell’album, pubblicando un video teaser insieme al singolo “Take My Breath” ad agosto. Durante il fine settimana ha anticipato che sarebbero arrivati ​​i dettagli sull’album. In una schermata in cui parla col suo direttore creativo di lunga data La Mar Taylor, si legge: “La musica può guarire e questo sembra più importante di altri album. Lasciamo perdere tutto e godiamocelo con la gente”.

Poi, domenica, ha pubblicato “Sveglia all’alba domani…”

L’album è tecnicamente il quinto disco rilasciato da The Weeknd, ovviamente senza considerare i suoi tre mixtape pubblicati nel 2011 (combinati nella compilation “Trilogy”), i suoi EP “My Dear Melancholy” e “After Hours (Remixes)” e dozzine di canzoni singoli, remix e collaborazioni.