Si tratta senza dubbio di uno dei film per cui si hanno più aspettative in questo 2022 che sta ormai per concludersi: stiamo parlando nientepopodimeno che di “Avatar 2: La via dell’acqua“, il quale segue di ben tredici anni il primo film, approdato nelle sale nel 2009; il sequel è invece uscito solo due giorni fa, mercoledì 14 dicembre, e molti che l’hanno visto hanno affermato di non essere stati delusi dal lavoro svolto nuovamente dal regista James Cameron, il “papà” di “Avatar“.

Che voi siate già andati a vederlo o meno, oggi siamo qui per parlare di una bellissima canzone che fa da colonna sonora al film: “Nothing is lost (“You give me strength)“, dei The Weeknd.

Significato della canzone

“Nothins is lost ” dei The Weeknd è un intenso brano sulla forza, sul coraggio e sulla determinazione, tutti elementi che vanno di pari passo con l’amore, quello vero, che resiste persino alla morte.

Traduzione di “Nothing is lost (you give me strenght)”

[Verso 1]

Pensavo di poterti proteggere dal dover pagare per i miei peccati

E ho camminato su questa terra abbastanza a lungo che ormai la morte è un dono (Oh, girl)

[Pre-Ritornello]

Ho vissuto questa vita con tanta pazienza

Finché non ti vedrò di nuovo, è quello che stiamo affrontando

So che se muoio la mia unica scelta è ancora quella di difendermi

Non importa quello che dicono

Il mio amore per te è più grande dei loro poteri e dei loro eserciti

Dall’alto

[Ritornello]

Tu mi dai la forza

Sono con te in ogni caso

Se morirò, se resterò, dammi la forza

Sono con te in ogni caso

Niente è perduto, niente più dolore

Dammi solo la forza

[Verso 2]

Le cicatrici e le ferite

Le porto con orgoglio come tatuaggi

Mi ricorda che ti ho perso

Mi ricorda che

[Pre-Ritornello]

Vivrò questa vita così pazientemente

Finché non ti vedrò di nuovo, è quello che stiamo affrontando

So che se muoio la mia unica scelta è ancora quella di difendermi

Non importa quello che dicono

Il mio amore per te è più grande dei loro poteri e dei loro eserciti

Dall’alto

[Ritornello]

Tu mi dai la forza

Sono con te in ogni caso

Se morirò, se resterò, dammi la forza

Sono con te in ogni caso

Niente è perduto, niente più dolore

Dammi solo la forza.

–

Vi è piaciuta questa canzone? Ditecelo nei commenti!