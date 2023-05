“The Winchesters” è il prequel spin off di “Supernatural“, famosa serie tv con protagonisti i fratelli Winchester, Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles).

L’inizio della sua trasmissione è avvenuto l’11 ottobre del 2022, a due anni dalla conclusione di “Supernatural“, con lo stesso Jensen Ackles in qualità di produttore esecutivo a fianco della moglie Danneel; protagonisti sono in questo caso i genitori dei due fratelli, John Winchester e Mary Campbell, interpretati rispettivamente da Drake Rogers e Meg Donnelly.

La serie è formata ora come ora da una singola stagione composta da un totale di 13 episodi, ma c’è una brutta notizia in arrivo per i fan, come avrete potuto leggere dal titolo di questo articolo: “The Winchesters” è stata cancellata e non verrà dunque rinnovata per una seconda stagione, come affermato dalla CW.

I motivi?

A quanto sembra, non dipendono da uno scarso numero di ascolti, come spesso succede in casi del genere. I risultati del resto parlano chiaro: questa serie era una delle più viste nel suo anno di uscita. Nonostante ciò, però, la CW ha deciso di abbandonare dai propri progetti la realizzazione di un bel po’ di spin off tra cui, come risulta chiaro, anche “The Winchesters“.

Non si tratta comunque di una cancellazione totalmente definitiva, dal momento che i diritti dell’opera sono stati messi in vendita dalla CW, e Jensen Ackles in primis sta attualmente cercando una casa produttrice alternativa che possa portare avanti come merita la serie, il che farebbe la felicità di moltissimi fan, i quali sui social hanno lanciato la campagna “SaveTheWinchesters“.

Adesso non si hanno aggiornamenti più dettagliati sul destino di “The Winchesters“, ma appena arriveranno, sperando siano positivi, non mancheremo di aggiornarvi.

Intanto diteci cosa pensate voi del fatto che “The Winchesters” è stata cancellata! Avete visto la prima stagione? Vi è piaciuta? Vi aspettiamo qui sotto nei commenti!