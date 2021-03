Non abbiamo voluto spiegare il finale di Illusioni Mortali nella recensione del film per non rovinarti la trama.

Una possibile interpretazione è questa: Grace ha un aspetto molto diverso dalle altre candidate al ruolo di tata (vestiti, comportamento, adora i libri, è una ragazza vecchio stile, sembra Mary (il personaggio interpretato da Kristin Davis) con 20 anni in meno. Perché Mary sta dando tutti i suoi vestiti a Grace? Perché Grace indossa il costume da bagno di Mary (arancione e nero)? Il tutto è molto strano vero? Beh, si spiega così:

Perché Grace soffre del disturbo di personalità multipla, in cui prendono forma queste due personalità:

un’adorabile ragazza che adora i bambini ed è sempre lì per loro (come la madre devota che è Mary in realtà);

ragazza dominatrice sexy che controlla totalmente il marito (ed è il sogno di Mary).

All’inizio del film Mary ha avuto una conversazione un po’ dura con gli editori, dove si scopre che Mary aveva un passato difficile (quindi Grace potrebbe essere la giovane Mary che è stata maltrattata dai suoi genitori ed è l’unica figlia sopravvissuta). Dice all’editore: “Non mi conosci quando scrivo. Divento una persona diversa”.

Molte cose ci fanno capire che Grace è in realtà Mary e Mary soffre di disturbo di personalità multipla. Dopotutto è in cura da una dottoressa.

Poi quando chiede all’agenzia di tate perché non hanno incassato il suo assegno, le dicono che lo farebbero, ma lei non ha ancora scelto una tata. Praticamente la tata vive dentro di se.

Questo è il motivo per cui suo marito dice a “lei” nel ristorante che a volte assomiglia a una ventenne (quando ha la personalità di Grace) e a volte a una donna di 40 anni (quando ha la personalità di Mary). Nella scena della doccia quando vede Grace, le dice di smetterla e che non vuole più giocare con lei – sa che Mary ha la “personalità Grace” ma ha accettato di giocare con lei perché voleva essere più intimo con lei. Quando Mary era nella personalità “scrittrice e madre”, allora non era molto interessata alle fantasie sessuali con Tom. Nel finale spunta anche una terza personalità di nome Margaret, che praticamente ha aiutato la giovane Mary (Grace) a sopravvivere dagli abusi dei genitori.

Perché Mary fa visita a Grace anche se Grace ha ucciso la sua migliore amica Elaine? Nell’ultima scena, Mary sta visitando Grace nel reparto psichiatrico, il che potrebbe farci pensare che Mary sta tornando a seguire una terapia per stare meglio.