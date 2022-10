Tiziano Ferro è un cantautore di Latina classe 1980. Senza dubbio si tratta di uno dei cantanti più amati in Italia, ma anche in tutto il mondo, soprattutto nel Sud America. Dopo un’adolescenza difficile, arriva al successo grazie al singolo Xdono che, nel giro di poco, diventa uno dei singoli più venduti in Europa nel 2002.

Da quel momento la sua vita professionale è in continua ascesa anche se non sempre è stato tutto facile per Tiziano Ferro. Voce di brani come Sere Nere, Imbranato, Non me lo so spiegare, Ti scatterò una foto, Potremmo ritornare, Alla mia età, Indietro fino a Potremmo ritornare ed il recente singolo La Vita Splendida. Grande attesa per l’11 novembre quando uscirà il suo nuovo album dal titolo Il Mondo è Nostro con importanti duetti, ma grande attesa soprattutto per la prossima estate quando finalmente tornerà ad esibirsi live negli stadi di tutta Italia. Il tour, infatti, era atteso per l’estate 2020, ma poi sappiamo tutti quello che è successo ed il cantante ha preferito aspettare un anno in più e non fare come molti suoi colleghi che sono tornati live già da quest’anno per prendersi i suoi tempi e poter regalare un vero e proprio spettacolo ai suoi fan. Ma le sorprese non finiscono qui. Tiziano Ferro è da sempre un ragazzo con un cuore d’oro e con molto talento, consapevole dell’importanza dei suoi fan tanto che non manca mai di ringraziarli e di ricordare che se ha ottenuto il successo che ha è merito di chi lo segue. Ed ora arriva una novità che nessuno si aspettava, sui suoi profili social, infatti, è comparso un messaggio dove il cantante rivela:

Il cantante Tiziano Ferro

“Ciao ragazzi, volete salire con me su un palco e duettare assieme?… partecipate all’iniziativa #DuettaConTiziano e… registra un video (max 45MB) in cui canti uno dei successi di Tiziano Ferro. Poi compila la form e carica il video… in bocca al lupo”.

Il tutto accompagnato da un video con istruzioni precise per non sbagliare. Ovviamente, oltre il video dell’esibizione, sarà necessario compilare tutti i campi con i dati anagrafici ed i contatti per poi accettare i termini di partecipazione. Inutile dirlo, grandissimo l’entusiasmo da parte dei fan e questo ci porta a pensare che siano già arrivati centinaia di video, d’altronde si tratta di un’occasione che capita una sola volta nella vita. La persona fortuna e Tiziano Ferro duetteranno insieme in un programma televisivo RTI ed il vincitore sarà scelto dalla redazione stessa. Le selezioni sono iniziate già ieri e c’è tempo fino al 3 novembre per partecipare: è sufficiente registrare un video ed incrociare le dita. E nel frattempo ci si chiede se i rumors che circolano negli ultimi giorni siano reali o meno e se davvero Tiziano Ferro è pronto per tornare sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023, ma questa volta come artista in gara. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa succederà.

E tu cosa ne pensi di questa occasione? Ti metterai in gioco e proverai ad essere la persona fortunata che duetterà con Tiziano Ferro? Ti aspettiamo nei commenti!