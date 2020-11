Se quando sentite il nome di Tom Holland pensate immediatamente a Spiderman, beh, molto presto sarete destinati a cambiare idea. Tom ha infatti dato prova di essere un interprete estremamente versatile e capace e i suoi ultimi ultimi lavori lo confermano, basti pensare alla sua prova in Le strade del male. Purtroppo tra problemi di produzione e pandemie mondiali, non abbiamo ancora potuto gustarceli sul grande schermo. Ma ci sono buone notizie. Nel 2021 usciranno due film attesissimi ma molto diversi, che lo vedranno come protagonista assoluto: Cherry e Chaos Walking.

Cherry, Tom Holland nei panni di un reduce di guerra

Nell’ultima settimana la produzione ha finalmente cominciato a rilasciare alcune immagini del film, che ci mostrano un Tom Holland in varie vesti: da soldato con i segni della guerra sul viso a fidanzato con accanto la sua compagna (Ciara Bravo). Sappiamo infatti che il film si divide in sei parti, che coprono un arco di tempo di quindici anni. A dirigerlo saranno ancora una volta i fratelli Russo, con i quali ha già lavorato come Spiderman per i film della serie Marvel.

La storia è tratta dal libro autobiagrafico di Nico Walker, reduce di guerra che soffre di un disturbo post-traumatico e che si troverà a scendere in un abisso fatto di droghe e rapine per far fronte alla malattia che condiziona la vita sua e della moglie.

Il ruolo è estremamente drammatico, ma sappiamo che quelli drammatici sono panni in cui Holland si può calare alla perfezione. Ne ha già dato ampiamente prova ne Le strade del male, uscito su Netflix a settembre di questo anno. In questo film Holland è un giovane taciturno con un passato difficile, che vive negli Stati Uniti più conservatori e ignoranti insieme alla nonna e alla sorellastra.

Il film Cherry sarà distribuito da Apple e uscirà nelle sale americane a febbraio 2021 e a marzo sarà distribuito sulla piattaforma della stessa Apple, AppleTV+.

Chaos Walking, un action-movie in un futuro distopico

Il trailer è stato rilasciato poco più di una settimana fa ed è stato accolto con grande entusiasmo. Il film è infatti tratto dall’omonima trilogia fantasy (il film è il primo capitolo della saga) e ha già all’attivo numerosi fan che attendavano impazientemente la pellicola. Insieme a Holland, Daisy Ridley (la Rey di Star Wars) e Mads Mikkelsen, anche lui parecchio sotto i riflettori in questo periodo, per essere stato scelto dalla Warner per rimpiazzare Johnny Depp in Animali Fantastici.

Il film è ambientato in un futuro distopico, dove Todd (Holland) vive insieme ad altri uomini (non esiste neanche una donna) in quello che viene chiamato New World. Quello che rende unica l’ambientazione è che si riescono a percepire i pensieri degli abitanti del pianeta, perchè a causa di un fenomeno detto “rumore”, attraverso immagini e suoni quello che passa nella mente degli uomini viene proiettato all’esterno. Quando arriva improvvisamente una ragazza, Viola (Daisy Ridley), viene immediatamente percepita come un pericolo, perchè a differenza degli altri non è possibile capire cosa sta pensando (so che questa non sembra fantascienza, ma lo è).

Todd deciderà di proteggere Viola ad ogni costo e per questo cercheranno di fuggire e nascondersi da chi sta dando loro la caccia. Come puoi ben immaginare, non sarà semplice nascondersi quando anche solo i propri pensieri fanno rumore. Questo dettaglio rende il tutto molto originale, in uno scenario in cui abbiamo visto quasi già tutto per quanto riguarda ambientazioni distopiche.

Il film è stato girato nell’ormai lontanto 2017, ma la produzione si era detta non soddisfatta del risultato finale e aveva richiesto di rigirare altre scene, che sono slittate al 2019 a causa degli impegni degli attori. In seguito anche la pandemia covid ha rallentato i lavori e posticipato l’uscita. Pare che il film uscirà negli States a gennaio del 2021, sperando che l’emergenza sanitaria rientri e non richieda altre dilazioni.

Uncharted, le prime indiscrezioni

Il film è ancora in piena fase di produzione e gli attori sono impegnati sul set. Quel che è certo è che c’è grande attesa anche per questo progetto, che è la trasposizione cinematografica del videogioco Uncharted, una saga che vede come protagonista Nathan Drake, interpretato appunto da Holland.

Come altre volte, è proprio lui a regalare ai suoi fan la prima immagine dal set e lo fa dalla sua pagina Instagram, che conta ormai più di 38 milioni di followers, a conferma del fatto che il giovane attore è ormai una vera e propria star.

E sta confermando sul grande schermo di essere anche un attore con la A maiuscola.