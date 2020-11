Adesso è ufficiale: Mads Mikkelsen interpreterà Gellert Grindelwald in “Animali Fantastici 3”.

L’attore danese sostituirà Johnny Depp nei panni del mago oscuro principale antagonista nel prequel di “Harry Potter”.

Lo scorso 6 novembre, Johnny Depp in un post su Instagram ha scritto che la Warner Bros gli aveva chiesto di lasciare il ruolo di Grindelwald, dopo che l’attore americano aveva perso la sua battaglia legale per diffamazione contro il The Sun, che lo aveva accusato di violenza nei confronti dell’ex moglie Amber Heard. Depp ha inoltre dichiarato che intende continuare la sua battaglia legale.

Già nelle scorse settimane, rumors suggerivano che Mikkelsen fosse la prima scelta del regista David Yates per sostituire Depp, ed era “in trattative” per interpretare Grindelwald. Adesso è arrivata la conferma proprio da parte di Warner Bros.

Mads Mikkelsen, 55 anni, è diventato famoso nel ruolo del losco banchiere Le Chiffre al fianco di Daniel Craig nel film Casino Royale. Inoltre, è noto anche per aver interpretato il dottor Hannibal Lecter nella serie televisiva Hannibal. Mentre di recente è apparso nei panni di Galen Erso in “Rogue One: A Star Wars Story”.

I primi due film “Animali fantastici” sono stati rilasciati rispettivamente nel 2016 e nel 2018 e ce ne saranno cinque in totale, secondo il creatore JK Rowling. Il terzo capitolo della saga “harrypotteriana”, ambientata 70 anni prima dei fatti raccontati nel libri di “Harry Potter”, è attualmente in produzione presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, vicino a Londra, e l’uscita è fissata al 15 luglio 2022.

