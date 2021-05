Tones And I torna in pista con un nuovo singolo dal titolo Won’t Sleep. La cantante australiana conosciuta in tutto il mondo per la famosa Dance Monkey, riparte con un nuovo brano, che però sembra non far molta breccia nel cuore degli ascoltatori.

Secondo me Won’t Sleep non è niente male, e soprattutto è particolare ed interessante il video ufficiale con il quale la canzone viene presentata. Tones And I, in effetti, ci ha abituati a video sempre molto divertenti, con lei stessa coinvolta al massimo nella lavorazione e nella presenza. Come dimenticare il nonnino burbero del video di Dance Monkey, che altri non era che lei stessa travestita?

Ecco, anche per Won’t Sleep il video non è da meno, e ci trascina in una vera e propria festa a tema horror.

Il video di Won’t Sleep di Tones And I

Il video ufficiale di Won’t Sleep, che puoi vedere in cima all’articolo, già dall’inizio ci trascina in un’ambientazione horror, in particolare, grazie anche al font utilizzato, riporta alla mente i film horror degli anni ’90.

Due ragazzini camminano per il bosco quando all’improvviso si trovano di fronte ad una grande casa, la classica casa vecchia, stregata e piena di fantasmi. Entrando nell’edificio, però, i due si rendono conto che quel posto non è affatto abbandonato, come avevano immaginato, ma ospita una grandissima festa.

Tutti sono in maschera, in perfetto stile horror; ci sono mostri, zombie, streghe… e tra tutti c’è anche Tones And I, con il viso deformato dal trucco, una grande parrucca e artigli da strega.

Con l’incalzare della canzone, quindi, il video di Won’t Sleep prende vita attraverso i vari personaggi che mostra, le coreografie e i volti inquietanti che inquadra. Fino a quando, sulle ultime note della canzone, i due ragazzini vengono catapultati fuori dalla casa, liberi di scappare, ma non prima di aver raccolto il cappellino rosso, quello che Tones And I indossa sempre.

Il video ufficiale di Won’t Sleep è stato diretto dalla stessa Tones And I insieme a Nick Zozakis e Liam Kelly.

Il significato del testo di Won’t Sleep

Ecco cosa racconta a stessa Tones And I della canzone:

Mi è piaciuto scrivere questa canzone e giocare con la produzione, il basso e la batteria. È una canzone che parla di me e dei miei amici che restiamo a casa e festeggiamo durante il lockdown.

Riguardo al video di Won’t Sleep ha inoltre dichiarato:

Quando ho ideato il soggetto per questo video, ho pensato tra me e me, ‘Immagina la cosa più pazza di sempre’ … ed è quello che volevo che fosse. Come nella maggior parte dei miei video, anche qua ci sono molti travestimenti e personaggi diversi, e mi sono divertita così tanto a girarlo!

A me questa nuova canzone di Tones And I piace molto, nonostante non stia raccogliendo il successo avuto da Dance Monkey. E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua, ma leggi prima traduzione e testo che trovi qui sotto.

La traduzione di Won’t Sleep

Ci piace fare festa

Dormi senza una sequenza, prendi qualcuno

Ma non dirlo a tua madre perché non potrà dormire

Non dormirà

No, non dormirà, dormirà

Ci piace fare festa

Dormi senza una sequenza, prendi qualcuno

Ma non andare a dirlo a tua madre perché non dormirà

Non dormirà

No, non dormirà, dormirà

Oh oh oh oh

Dicono che non sei mai troppo giovane per una festa

Dicono che non sei mai troppo giovane, vieni a giocare

A nessuno importa se sei buono o cattivo

Ricevi ancora regali il giorno di Natale

Sai che non sei mai troppo vecchio per il regno

Perché il regno è nelle tue vene

Non sono una regina, ma sai che sono il boss

Se sei un mostro, allora vieni e divertiti

[se sei un mostro, allora vieni e divertiti]

Ci piace fare festa

Dormi senza una sequenza, prendi qualcuno

Ma non dirlo a tua madre perché non dormirà

Non dormirà

No, non dormirà, dormirà

Oh oh oh oh

Festa

Dormi senza una sequenza, prendi qualcuno

Ma non dirlo a tua madre perché non dormirà

Non dormirà

No, non dormirà, dormirà

Oh oh oh oh

Dicono che non sei mai stanco per il fine settimana

Perché il fine settimana è tutto ciò che desideriamo

Nessuno sa chi siamo quando fingiamo

Perché tutti i nostri segreti suonano allo stesso modo

E quando sei tutto incasinato dalla caduta

Giuro che non ci tornerai mai più

Senti una voce nella tua testa mentre ti sdrai

Se sei un mostro, allora vieni a giocare

Se sei un mostro, allora vieni a giocare

Ci piace fare festa

Dormi senza una sequenza, prendi qualcuno

Ma non andare a dirlo a tua madre perché non dormirà

Non dormirà

No, non dormirà, dormirà

Oh oh oh oh

Festa

Dormi senza una sequenza, prendi qualcuno

Ma non dirlo a tua madre perché non dormirà

Non dormirà

No, non dormirà, dormirà

Oh oh oh oh

Dormi dormi

Non andare a dirlo a tua madre perché non dormirà

Dormi dormi

Non andare a dirlo a tua madre perché non dormirà

Dormi dormi

Non andare a dirlo a tua madre perché non dormirà

Dormi dormi

Non andare a dirlo a tua madre perché non dormirà

Dormire

Non andare a dirlo a tua madre perché non dormirà

Non andare a dirlo a tua madre perché non dormirà

Dormi dormi

Non andare a dirlo a tua madre perché non dormirà

Dormi dormi

Non dormirà

Il testo di Won’t Sleep di Tones And I

We like to party

Sleep without a sequence, grab somebody

But don’t go tell your mama ‘cause she won’t sleep

She won’t sleep

No, she won’t sleep, sleep

We like to party

Sleep without a sequence, grab somebody

But don’t go tell your mama ‘cause she won’t sleep

She won’t sleep

No, she won’t sleep, sleep

Oh, oh, oh, oh

They say you’re never too young for a party

They say you’re never too young, come and play

No one cares if you’re nice or you’re naughty

You still get presents on Christmas Day

You know you’re never too old for thе kingdom

‘Cause the kingdom’s in your vein

I’m not a queen, but you know that I’m thе kingpin

If you’re a freak, then come and play

[if you’re a freak, then come and play]

We like to party

Sleep without a sequence, grab somebody

But don’t go tell your mama ‘cause she won’t sleep

She won’t sleep

No, she won’t sleep, sleep

Oh, oh, oh, oh

Party

Sleep without a sequence, grab somebody

But don’t go tell your mama ‘cause she won’t sleep

She won’t sleep

No, she won’t sleep, sleep

Oh, oh, oh, oh

They say you’re never tired for the weekend

‘Cause the weekend’s all we crave

No one knows who we are when we pretend

‘Cause all our secrets sound the same

And when you’re all messed up from the comedown

Swear you’ll never go back there again

You hear a voice in your head as you lay down

If you’re a freak, then come and play

If you’re a freak, then come and play

We like to party

Sleep without a sequence, grab somebody

But don’t go tell your mama ‘cause she won’t sleep

She won’t sleep

No, she won’t sleep, sleep

Oh, oh, oh, oh

Party

Sleep without a sequence, grab somebody

But don’t go tell your mama ‘cause she won’t sleep

She won’t sleep

No, she won’t sleep, sleep

Oh, oh, oh, oh

Sleep, sleep

Don’t go tell your mama ‘cause she won’t sleep

Sleep, sleep

Don’t go tell your mama ‘cause she won’t sleep

Sleep, sleep

Don’t go tell your mama ‘cause she won’t sleep

Sleep, sleep

Don’t go tell your mama ‘cause she won’t sleep

Sleep

Don’t go tell your mother ‘cause she won’t sleep

Don’t go tell your mother ‘cause she won’t sleep

Sleep, sleep

Don’t go tell your mother ‘cause she won’t sleep

Sleep, sleep

She won’t sleep