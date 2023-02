Oggi Venerdì 24 Febbraio 2023 i Gorillaz hanno pubblicato il brano “Tormenta”, il loro tanto atteso singolo in collaborazione con Bad Bunny. La hit è già disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale.

Nel prossimo progetto musicale i Gorillaz stanno racchiudendo diverse featuring con alcuni dei musicisti più importanti del mondo, tra cui Stevie Nicks, Beck, Thundercat, Tame Impala. Tra tutti però appare più sorprendente e interessante proprio la collaborazione con Bad Bunny che infonderà suoni latini allo stile tipico della band britannica.

In un’intervista il leader del gruppo, Damon Albarn, ha infatti raccontato come sia nata l’idea di lavorare con la superstar portoricana per creare “Tormenta”.

“Quello che amo dei Gorillaz è che posso portare chiunque voglio, sai? Sono stato in Giamaica di recente e ho registrato una canzone dei Gorillaz con Bad Bunny, è qualcosa di eccitante per il prossimo anno. Non so ancora quando uscirà, o come lo lanceremo, ma l’abbiamo finito ed è… sì, più o meno una canzone reggaeton. È Bad Bunny che incontra i Gorillaz”

I Gorillaz e Bad Bunny saranno presenti sul palco della prossima edizione del festival di Coachella, in programma dal 14 al 16 Aprile e dal 21 al 23 Aprile presso l’Empire Polo Club in California.

Il significato del testo di “Tormenta” dei Gorillaz e Bad Bunny

Il testo di “Tormenta” invita l’ascoltatore a godersi ogni momento del presente e di non preoccuparsi del futuro. Il brano sottolinea quanto possa essere effimera una storia d’amore e spinge ad approfittare di ogni istante vissuto insieme alla persona amata poiché non si sa quando potrà accadere di nuovo.

I sentimenti verso la persona amata appaiono dunque come un elemento fondamentale, un appiglio all’instabilità caotica del mondo e una sorta di cura alle più profonde paure.

L’amore ci dà sicurezza e nel testo si evidenzia quanto sia importante non dare per scontate alcuni piccoli gesti.

La speranza è che ciò che si sta provando possa durare per sempre, ma andrebbe vissuto come se fosse l’ultimo momento da passare insieme per capirne al meglio l’importanza di chi si ha accanto.

La traduzione di “Tormenta” dei Gorillaz e Bad Bunny

Il sole nella tempesta (Sole nella tempesta; qualcuno che piange)

Qualcuno piange (qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno)

Si dice qualcosa (qualcuno piange)

Qualcuno piange (qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno)

Ehi, ehi

E approfitta di me oggi, perché domani parto

E non so quando tornerò se mi perdo nei tuoi occhi

E approfitta di me oggi, perché domani parto

E non so quando tornerò se mi perdo nei tuoi occhi

E nessuno l’ha chiesto (ha chiesto), ma noi siamo qui (qui)

Non so se fosse Dio’, ehi, ma penso di averlo visto, e

quando mi hai baciato

Non so quando sei arrivato, ma non voglio che te ne vada’

Crei contrasto

Con tutto questo disastro che devo vivere

Eh, eh, eh, eh-eh, eh

Hai la cura per la paura

Vedo tutto chiaro anche se la luce è sparita, ehi

Approfitta di me oggi

Ehi ehi

E non voglio vedere il mondo bruciare

Ma qualcosa di così bello, no, non puoi perderlo

L’orologio vuole morderci

Ma tra le tue braccia mi nasconderò, ehi

Quindi non mi trovano (trova)

Il mondo è sempre in sospeso

Ma non sanno come ci si sente

Attraversa con me prima che il ponte si rompa (Ponte), eh

E al diavolo il resto

Chi dice cosa è giusto?

Se l’amore non è mai stato perfetto

Spero che questo momento sia per sempre

ma se non lo è…

Il sole nella tempesta (Sole nella tempesta; qualcuno che piange)

Qualcuno piange (qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno)

Si dice qualcosa (qualcuno piange)

Qualcuno piange (qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno)

Qualcosa è…

Il sole nella tempesta (Sole nella tempesta; qualcuno che piange)

Qualcuno piange (qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno, qualcuno)

E tu, cosa ne pensi di “Tormenta” dei Gorillaz e Bad Buuny? Lascia un commento!