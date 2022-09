Pubblicato il trailer di “The Fabelmans” di Steven Spielberg che ha vinto il premio People’s Choice alla 47esima edizione del Toronto International Film Festival.

Fino ad ora il celebre regista non aveva mai presentato un film al Toronto Film Festival, e lo ha fatto con una pellicola molto personale perché ispirata alla sua infanzia. Da notare il parallelismo con un altro film autobiografico sull’infanzia di un regista “Belfast” di Kenneth Branagh, vincitore a Toronto nel 2021.

Istituito nel 1978 e assegnato sulla base dei voti del pubblico che frequenta il Toronto Film Festival, il People’s Choice Award è spesso considerato un importante segnale per quelle che saranno le candidature e addirittura le vittorie per il Miglior Film agli Oscar. Questo riconoscimento dunque potrebbe proiettare “The Fabelmans” nel novero dei favoriti ai prossimi Oscar.

In una dichiarazione al Festival, Steven Spielberg ha rivelato quanto fosse importante la scelta del cast. Per lui era infatti, necessario che gli attori ricordassero in tutto e per tutto le persone legate alla sua vita, che lo hanno fatto crescere ed inseguire i propri sogni.

Il protagonista è interpretato dal giovanissimo Gabriel LaBelle, Michelle Williams e Paul Dano interpretano invece i genitori. Nel cast sono presenti anche Seth Rogen, Judd Hirsch e David Lynch nel ruolo di John Ford.

Steven Spielberg ha poi concluso il suo discorso ringraziando l’organizzatore del Toronto Film Festival, Cameron Bailey e anche tutti i fan del cinema che hanno reso lo scorso fine settimana indimenticabile.

Il regista è anche co-autore della sceneggiatura con Tony Kushner, con cui aveva già collaborato nei film come “West Side Story” del 2021, “Lincoln” del 2012 e “Munich” del 2005.

Dalle dichiarazioni dello stesso regista, l’idea era già in cantiere fin dalla post produzione di “Lincoln”. Poi durante i primi mesi della pandemia da Covid-19 lo stesso Spielberg ha avuto modo di riflettere sulla propria esistenza e su quanto avesse lasciato nel mondo dell’arte e ciò è stato determinante per lo sviluppo della pellicola che arriverà nelle sale americane il prossimo 11 Novembre mentre debutterà in Italia il 15 Dicembre.

Spiegazione del trailer di “The Fabelmans” di Steven Spielberg

“The Fabelmans” è una versione semi-autobiografica dell’infanzia di Steven Spielberg. Il film narra, infatti, l’adolescenza e la formazione del giovane regista in Arizona e lo descrive come un ragazzino appassionato di cinema diventato uno dei registi di maggiore successo di tutti i tempi.

Le prime immagini del trailer seguono il giovane protagonista Sammy, alter-ego di Spielberg, attraverso tutta la sua infanzia, catturando i momenti della sua vita che lo hanno fatto innamorare della magia del cinema.

Diventa presto chiaro che sua madre interpretata da Michelle Williams sarà la forza trainante dell’amore di Sammy per il grande schermo. Con il suo forte spirito artistico la donna viene spesso riportata con i piedi per terra dalla visione più concreta e pratica del marito, il padre di Sammy che ha il volto di Paul Dano. Insieme alle due figure così diverse, il giovane Sammy dovrà decidere quale strada seguire.

Chi conosce il cinema di Steven Spielberg, di certo sa quanto le figure genitoriali o l’assenza di esse siano state molto spesso centrali in tanti dei suoi film.

Solo dal trailer si può capire che “The Fabelmans” è un racconto di formazione che vede protagonista un giovane e un esplorazione sul potere del cinema che può aiutarci a trovare la verità in noi stessi e negli altri.

E tu, cosa ne pensi del trailer di “The Fabelmans” di Steven Spielberg? Lascia un commento!