Gli elementi ci sono tutti: la neve, un’ascia, il ciocco di legno sulla quale è stata conficcata, un panorama che ad un primo sguardo potrebbe essere rassicurante e persino poetico ma che, invece, nasconde qualcosa di terribile, di terrificante, di preoccupante: Dexter è tornato!

Così come vi avevamo raccontato in diverse occasioni – trovate qui il nostro precedente post – dopo un finale poco gradito ai fan, Dexter anno nono sta per arrivare! Manca poco ai nuovi episodi, e a quanto è dato sapere la nuova stagione del revival rimescolerà le carte in tavola, creando non poco scompiglio nei fan che hanno seguito – e amato! – la serie per ben otto anni.

Oggi, dopo mesi di attesa, ecco il trailer ufficiale diffuso da Showtime, con in primo piano l’attore Michael C. Hall – ovvero il protagonista della serie, l’esperto forense nonché efferato serial killer Dexter Morgan -, che non si nasconde più, che non tenta di celare la sua vera natura, che non finge di essere un’altra persona, che non si presenta con un nome diverso dal suo.

“Wow, fai attenzione!” esclama Dexter nel teaser trailer a un personaggio misterioso che gioca con un coltello. “Hai un problema con questo?” Gli fa eco. La risposta di Dexter ci proietta in un nuovo scenario, a tratti ironico: “Sì, è qualcosa che ha a che fare con il sangue.”

La locandina ufficiale Showtime di Dexter

Dexter 9, la trama e la data di uscita negli Stati Uniti

Il trailer, oltre a mostrare a differenza degli altri filmati già usciti negli scorsi mesi la reale natura e la vera identità di Dexter, svela anche la data di uscita dei nuovi episodi: si comincia il 7 novembre negli USA, sul canale Showtime. La nona stagione della serie si intitola Dexter: New Blood. I nuovi episodi torneranno a raccontare le gesta dell’insospettabile serial killer Dexter Morgan dieci anni dopo la fine della sua storia, quando è scomparso durante un uragano.

Ai tempi attuali Dexter ha cambiato nome, si fa chiamare Jim Lindsay e ha intrapreso una nuova esistenza lavorando come commesso in una piccola e discreta cittadina dell’Upstate New York in cui sembra essersi integrato perfettamente. Sempre allegro e sorridente, Dexter si ritroverà ad un tratto ad affrontare un evento scatenante che lo porterà a commettere un nuovo omicidio, facendo riemergere la sua personalità oscura.

Ecco che quando, in maniera inesorabile, il suo passato tornerà a bussare alla porta, l’urgenza di tornare a uccidere potrebbe mettere a rischio tutto il duro lavoro per cercare di crearsi non solo una nuova identità, ma anche per mettere su una vita diversa. L’ago della bilancia, colui che lo farà crollare, sarà Kurt Caldwell – interpretato dall’attore Clancy Brown (Highlander – L’ultimo immortale, Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo, La rivincita dei nerds III) -, un uomo ricco e molto potente di Iron Lake, proprietario di una stazione di servizio ma riconosciuto da tutti come il Sindaco non ufficiale della zona.

La nona stagione di Dexter sarà quella conclusiva

I fan dello show, già probabilmente soddisfatti per la creazione di questa nuova stagione che inizialmente non era prevista, devono abituarsi all’idea che sarà quasi certamente quella conclusiva. Dexter: New Blood, infatti, è già stato annunciato che sarà una miniserie composta da dieci episodi che darà un seguito alle otto stagioni della popolare serie televisiva andata in onda dal 2006 al 2013.

Lo show, così come era stato richiesto a gran voce proprio dai fan delusi dalla conclusione dell’ottava stagione, dovrebbe provare a dare un nuovo finale per Dexter Morgan, e pare che Showtime abbia voluto in qualche modo accontentarli. Però, visto che non è mai facile mettere la parole FINE in maniera netta e definitiva, se i nuovi episodi avranno successo, si potrebbe addirittura segnare una nuova ripartenza per la serie.

Chi accompagnerà Dexter Morgan del vecchio cast in questi nuovi episodi? Recentemente è stata confermata la presenza dell’amatissima attrice Jennifer Carpenter (Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite, Limitless, The Enemy Within) nel ruolo di Debra, che vedremo apparire molto probabilmente in un cameo o in una sorta di flashback. La stessa sorte dovrebbe toccare anche all’attore John Lithgow (The Homesman, How I Met Your Mother, The Crown) nei panni di Arthur Mitchell, ovvero Trinity Killer. Quest’ultimo, infatti, aveva già dichiarato di aver preso parte alle riprese per una giornata soltanto: sarà davvero così?

Lo showrunner della serie sarà Clyde Phillips, il quale ha confermato la scelta di legare la nona stagione alle otto precedenti, mantenendo inoltre il “patto non scritto” con i fan in relazione al finale proposto solo alcuni anni fa. Voi cosa ne pensate: siamo arrivati alla fine, oppure non ancora? Dite la vostra nei commenti!