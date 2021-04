Il rotazione radiofonica da oggi il nuovo singolo di Giordana Angi insieme alla grande Loredana Bertè dal titolo Tuttapposto. Una canzone positiva, solare, che ci proietta dritti verso questa estate, la seconda che viviamo in compagnia della pandemia di Covid-19.

In Tuttapposto la musica, soprattutto nel ritornello, ci rimanda verso una dance dal sound anni ’70 piena di allegria. La collaborazione di Loredana Bertè, poi, rende il ritornello subito memorabile, di quelli che ti entrano in testa sin dal primo ascolto per non lasciarti più. Provare per credere!

Il significato del testo di Tuttaposto di Giordana Angi ft Loredana Bertè

Il testo di Tuttapposto, come si può capire sin dalle prime frasi, fa riferimento al periodo di distanziamento sociale che stiamo affrontando ormai da più di un anno. Giordana Angi canta subito “Staremo tutti appiccicati“, o più avanti “ritorniamo nelle strade” proprio per dare voce a quel bisogno di tornare alla normalità che sentiamo tutti.

Una normalità che sicuramente si lascia indietro un periodo difficile, complesso su tutti i livelli, sociali, economici, sanitari, ma che una volta superato ci darà indietro tutta la voglia di vivere.

In questo senso il Tuttapposto che dà il titolo alla canzone è quella parola, quella risposta che diamo al mondo quando si vuol tagliare corto dopo un periodo complicato, come a voler dire “con il cuore e le ossa rotte ma va tutto bene” come infatti recita il testo della canzone.

Una canzone estiva, perfetta per questa estate 2021 che si porta sulle spalle il risultato di un anno difficile, ma anche la grande voglia di tornare a vivere.

Una collaborazione tra Giordana Angi e Loredana Bertè che è davvero perfetta. A tal proposito la Angi si è dichiarata molto soddisfatta e onorata di avere accanto una voce come quella della Bertè. Ecco cosa ha dichiarato:

Loredana per me è passato, presente e futuro della musica italiana. Avere lei in questo brano è un regalo inestimabile oltre ogni aspettativa. Sapere di avere la sua stima mi dà felicità. È bellissimo sapere di aver inciso un featuring con lei, ogni volta che si incide una canzone è per sempre e questo mette pressione… ma, in questo caso, mi lusinga così tanto che resta solo la soddisfazione Giordana Angi

E tu cosa ne pensi di Tuttapposto? Ti piace questa collaborazione tra Giordana Angi e Loredana Bertè? Lascia un commento per dire la tua.

Il testo di Tuttapposto

Staremo tutti appiccicati

che ce lo leggi in faccia

vogliamo stare appiccicati

ci toccano le braccia

ci metteremo tutti in fila

in fila per la fila

si paga pure il sole

se arriva anche quest’anno

E ritorniamo nelle strade

siamo migliori anche a ballare

allora twist twist

e allora twist again

E’ tuttapposto, tuttapposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, si tutto bene

e vado a destra poi a sinistra

e se sto male faccio festa, senza di te

e anche senza di me

è tuttapposto, tuttapposto

con il cielo e il naso rotto

ma va tutto bene

Perchè la vita è troppo breve

per fare tutti i giorni quello che non ti conviene

per credere ai ritorni

io mi tesserò una tela

una tela per la vela

si paga pure il tempo

e non te lo ridanno

E ritorniamo nelle strade

siamo migliori anche a ballare

allora twist twist

e allora twist again

Rit.

E’ tuttapposto, tuttapposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, si tutto bene

e vado a destra poi a sinistra

e se sto male faccio festa, senza di te

e anche senza di me

Strofa in francese

È tuttapposto, tuttapposto

con il cielo e il naso rotto

ma va tutto bene

sì tutto bene

è tuttapposto, tuttapposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, si tutto bene