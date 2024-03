Nell’ultimo periodo, i film del passato stanno tornando sempre più in auge. Vuoi perché diventano dei reboot quindi vedono dei nuovi personaggi, ma il filone della storia è sempre lo stesso, vuoi perché sono pronti per un sequel nonostante gli anni che sono passati.

È sufficiente pensare a Quel Pazzo Venerdì che, dopo 20 anni, è pronto a tornare sul piccolo schermo con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis entusiaste di tornare sul set e di vestire di nuovo rispettivamente i panni di Anna Coleman e della mamma Tess. La stessa sorte toccherà anche a Mean Girls o a Il Matrimonio del mio Migliore Amico. In questo modo, infatti, si dà la possibilità di far tornare in prima linea un titolo del passato per la gioia dei più nostalgici, ma al tempo stesso si permette anche alle nuove generazioni di conoscere film che hanno fatto la storia del cinema a livello mondiale. Come sappiamo, la lista di questi sequel in arrivo sta diventando sempre più lunga e, nell’ultimo periodo, si era aggiunto anche un altro titolo, ovvero quello di Tutti Pazzi per Mary.

Si tratta di un film che ha fatto il suo debutto nel 1998 e che è stato diretto dai fratelli Peter e Bobby Farrelly. Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica arrivando ad ottenere 370 milioni di dollari come incasso ai botteghini, ma soprattutto arrivando a vincere ben quattro Mtv Movie Awards e tre Teen Choice Award fino ad ottenere due candidature al Golden Globe 2000. Come se non bastasse, Tutti pazzi per Mary ha raggiunto il 27esimo posto nella lista delle migliori cento commedie americane di sempre stando a quanto riferisce l’American Film Institute. D’altronde può contare su un cast di tutto rispetto con Cameron Diaz, Ben Stiller e Matt Dillon come protagonista.

Cameron Diaz nei panni di Mary

Ci racconta la storia di Ted che, dopo anni, decide di provare ad incontrare di nuovo Mary, ovvero colei che ha sempre considerato la donna della sua vita. Ted è molto goffo ed impacciato e non poteva immaginare che avrebbe dovuto vedersela con una concorrenza così numerosa e spietata. E proprio per Tutti pazzi per Mary si era parlato di un possibile sequel con il pubblico che già sognava in grande e non vedeva l’ora di rivedere Cameron Diaz nei panni di Mary e vederla tornare quindi sul set di uno dei film che l’ha resa la grande attrice famosa in tutto il mondo che è ora.

Ed in effetti una proposta per un sequel di Tutti pazzi per Mary era stata studiata attentamente anche dai registi che già avevano avanzato qualche idea su un possibile continuo del film tanto amato. Durante un’intervista con Comic Book, infatti, Peter Farrelly ha rivelato che nella loro testa era nata l’idea di un possibile sequel dove si parlava di un segreto sconvolgente da rivelare e che riguardava il passato di Mary, ma il regista ha detto che questa idea non è piaciuta agli Studios e da qui, quindi, la decisione di accantonare questa possibilità e dedicarsi ad altri lavori. Inutile dirlo, però, da quando è stata resa nota questa novità, il pubblico ha voluto dire la sua ed ha preso d’assalto i social network affermando che sarebbe davvero bello per loro poter vedere realizzato il sequel di Tutti pazzi per Mary.

E tu hai mai visto il film Tutti pazzi per Mary? Cosa ne pensi di un possibile sequel? Ti aspettiamo nei commenti!