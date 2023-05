Sono passati 20 anni, ma si tratta di un tempo relativo e questo non vuol dire niente. Lo sa bene il film Quel Pazzo Venerdì che, a distanza appunto di un ventennio, continua ad attirare l’attenzione del pubblico ed a piacere.

La pellicola è uscita il 6 agosto 2003 e vede protagoniste le attrici Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nei panni, rispettivamente, di Anna Coleman e della mamma Tess. Le due vivono momenti difficili e di tensione, soprattutto in quanto Anna è un’adolescente che non trova appoggio da parte della mamma (che tende sempre a minimizzare i problemi della figlia) che, a sua volta, è pronta a sposarsi dopo la morte del marito. Tuttavia, tutto cambia quando si trovano ad una cena al ristorante cinese: mangiando due biscotti della fortuna cambieranno per sempre le loro vite ed il loro destino. Un film che quasi a tutti è capitato di vederlo almeno una volta nella vita proprio perché non stanca ed ancora oggi, a distanza di vent’anni, ci regala risate, ma anche momenti di riflessione. Per questo motivo, la notizia che è arrivata proprio nelle ultime ore ha dell’incredibile ed ha entusiasmato i telespettatori.

Infatti, è in arrivato il sequel di Quel Pazzo Venerdì. Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, non importa se sono passati 20 anni, il film continua a piacere. Ma la notizia ancora più incredibile è che, molto probabilmente, ritroveremo proprio Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nei panni delle protagoniste. Una cosa che difficilmente capita quando passano così tanti anni, ma invece loro sono pronte a tornare nel sequel della commedia che le ha viste vestire i panni di mamma e figlia. Il tutto, ovviamente, porterà la firma della Disney e non poteva essere altrimenti. Il secondo capitolo sarà affidato ad Elyse Hollander che è già al lavoro. A darne la notizia, in anteprima, è stato il New York Times, proprio nel ventesimo anniversario dall’uscita del film. Al momento non sappiamo quando uscirà il sequel, ma bisogna tenere conto che la Lohan è incinta, quindi sembra probabile pensare che le riprese inizieranno dopo la nascita del figlio, quindi sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo.

Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis in Quel pazzo venerdì

Non sappiamo neanche se nel cast troveremo gli stessi volti di vent’anni fa, oltre quelli delle protagoniste. Uno dei volti che il pubblico rivedrebbe volentieri è quello di Chad Michael Murray che, nel frattempo, è diventato uno degli attori più amati e che in Quel Pazzo Venerdì vestiva i panni di Jake, amico e poi fidanzato di Anna. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal sequel di Quel Pazzo Venerdì? Sicuramente non mancheranno i soliti attritri tra madre e figlia perché, nonostante si cresca, questi non potranno mai cambiare. Magari vedremo Anna vivere con il suo fidanzato, mentre Tess è felice a casa al fianco del marito Ryan. La domanda che sorge spontanea, però, è chiedersi se le due si scambieranno anche questa volta? Una cosa è certa, si è pronti a replicare il successo del primo film. È sufficiente pensare che Quel Pazzo Venerdì aveva utilizzato 26 milioni per il budget, ma era aarrivato ad incassarne ben 160. Quindi si è pronti per stupire il pubblico e riportare sul piccolo schermo le vite di Anna e della mamma Tess.

E tu sei un fan di Quel Pazzo Venerdì? Cosa ti aspetti dal sequel in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!