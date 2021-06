Alla sola notizia che Luca Marinelli e Alessandro Borghi condivideranno (di nuovo) lo schermo, noi siamo già frementi all’idea di comprare un biglietto. Andiamo però a scoprire maggiori dettagli sul film in cui li potremo vedere all’opera.

Il film

Le Otto Montagne è tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti, edito in Italia da Giulio Einaudi Editore e vincitore del Premio Strega nel 2017. La pellicola sarà diretta da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch in una co-produzione italiana, francese e belga. Il film sarà distribuito a livello internazionale da Vision Distribution.

La Trama

Le otto montagne è una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita sullo sfondo delle montagne che ci ritroviamo a scalare, fisicamente o psicologicamente che sia. Una storia universale sull’inesorabile ricerca di sé stessi e sul tentativo di rimanere allo stesso tempo fedeli al principio di altruismo verso il prossimo.

La data di uscita

Non si hanno ancora informazioni certe sulla data di uscita del film, ma possiamo presupporre che uscirà non prima della primavera del 2022. Le riprese, infatti, sono appena iniziate nella suggestiva Valle d’Aosta e andranno avanti presumibilmente per tutta la stagione estiva.

Il cast

Protagonisti del film saranno Luca Marinelli (Martin Eden, The Old Guard) e Alessandro Borghi (Suburra, Sulla mia Pelle), accompagnati da Filippo Timi ed Elena Lietti.

Marinelli e Borghi di nuovo insieme

Marinelli e Borghi si incontrano di nuovo sullo schermo dopo sei anni: la loro ultima collaborazione risale al film Non Essere Cattivo, dove hanno raccolto l’entusiasmo di pubblico e critica. Essendo entrambi punte di diamante della recitazione italiana, saperli insieme sullo schermo regala promettenti speranze per una pellicola di successo.

Luca Marinelli e Alessandro Borghi alla premiere di Non Essere Cattivo

Nessuna traccia di Louis Garrel

Da tempo giravano rumors su una possibile presenza nel cast di Louis Garrel, attore francese di fama internazionale (I sognatori, Piccole Donne). IMBd (piattaforma dedicata a raccogliere le informazioni ufficiali riguardanti un prodotto cinematografico), inoltre, cita tutt’oggi Louis Garrel nella lista del cast. Nel nuovo comunicato ufficiale riguardante il film, però, il nome dell’attore viene a mancare. La questione è dunque riaperta: che un eventuale ruolo secondario di Louis Garrel venga svelato più tardi? Non ci resta che attendere nuove notizie.

