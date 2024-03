Manca sempre meno al 7 maggio, ovvero il giorno in cui inizierà la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Dopo il Festival di Sanremo, si tratta della kermesse canora più attesa in Italia e nel resto del mondo perché è una gara di altissimo livello con i migliori esponenti della musica di tutta l’Europa.

Dopo la vittoria di Loreen a Liverpool lo scorso anno, questa volta sarà la Svezia a fare da location all’Eurovision Song Contest e, più precisamente, la città di Malmo. L’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango, cantante e figlia d’arte classe 2001, che ha vinto sul palco dell’Ariston con il brano La Noia e che è pronta a portare questa canzone anche sul palco dell’Eurovision in una versione, però, più corta. 8 secondi in meno rispetto alla versione originale per poter rispettare il regolamento. L’Eurovision Song Contest, infatti, si basa su regole molto rigide ed una di queste è che la durata massima del brano in gara non deve superare i 3 minuti, altrimenti l’evento diventerebbe un evento troppo lungo.

Come ogni anno, i cosiddetti Big 5 (ovvero Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), insieme al paese ospitante (la Svezia, in questo caso) li troviamo già in finale e pronti ad esibirsi sabato 11 maggio. Ma quest’anno ci sarà una novità, ovvero che li vedremo esibirsi anche durante le semifinali e che potranno, così, partecipare allo spettacolo fin dall’inizio dando la possibilità al pubblico di ascoltare le loro canzoni in anteprima e per intero e non con un breve e semplice estratto come gli anni precedenti. D’altronde sappiamo che è molto importante che una canzone venga ascoltata più volte per poter piacere e così si è deciso di introdurre questa novità.

Angelina Mango al Festival di Sanremo

Angelina Mango si esibirà durante la seconda semifinale, quindi giovedì 9 maggio e salirà sul palco dell’Eurovision Song Contest come quart’ultima. Sarà possibile seguire le semifinali dell’Eurovision in diretta su Rai 2 o in streaming su Raiplay con il commento di Mara Maionchi e di Gabriele Corsi. Nel frattempo, Angelina si sta preparando per vivere al massimo l’atmosfera dell’Eurovision Song Contest e per farlo prenderà parte ai Pre Party, ovvero degli eventi che precedono proprio la kermesse canora. Vere e proprie feste dove chi si esibisce percepisce, fin da subito, il tifo da parte del pubblico europeo.

Angelina sarà presente in quattro tappe dei Pre Party: il 30 marzo a Madrid, il 6 aprile a Barcellona, il 7 aprile a Londra ed il 13 aprile ad Amsterdam. La sua canzone La Noia è già molto amata sui social anche da chi non è italiano con gli stranieri che si dilettano a cantarla ed a ballarla. Senza dubbio è tra i nomi favoriti per una vittoria. Che sia la volta buona che l’Italia torni a vincere l‘Eurovision Song Contest dopo la vittoria nel 2021 dei Maneskin con Zitti e Buoni?

E tu segui l’Eurovision Song Contest? Cosa ne pensi della novità introdotta quest’anno e che vedrà Angelina esibirsi anche durante la semifinale? Ti aspettiamo nei commenti!