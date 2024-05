Dopo l’annuncio a sorpresa del nuovo album di Ultimo intitolato Altrove arriva il primo singolo, pubblicato venerdì 10 maggio. La canzone dà il titolo all’album e si intitola perciò Altrove.

Il brano è infatti accompagnato da un video social che lo ritrae in alcuni momenti con la fidanzata Jacqueline, a cui la canzone è dedicata.

Il significato di “Altrove” di Ultimo

Il testo della canzone parla di una storia d’amore e il significato pare essere strettamene legato all’esperienza di Ultimo e alla sua relazione con la fidanzata Jacqueline Luna di Giacomo.

Il significato di Altrove, infatti, farebbe riferimento alla storia d’amore di Ultimo, offrendone un ritratto intimo. Il testo descrive le sue sensazioni con la compagna.

È stato lui stesso a condividere un teaser in un video che offre uno sguardo ravvicinato sulla sua vita quotidiana, insieme alla sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo.

Il testo di “Altrove” di Ultimo

Oh, da quand’è che non sbagli senza più

Senza più fartene una colpa

Oh, Siamo presi e buttati al mondo noi

Fermi in alto su questa giostra

Dammi dammi dammi di più

Da questa vita

Oh, ti ricordi quel pomeriggio e

La tua pelle nelle mie tasche

Oh, ti ricordi quel giorno grigio noi

Stesso mare, diverse barche

Dammi, dammi, dammi di più

Da questa vita

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami e portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

Oh, Cosa c’è che non vuoi capire

Certe cose non hanno fine

Oh, Fuori no però dentro vive

Questa voglia di poter dire

Dammi, dammi, dammi di più

Da questa vita

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami e portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

Oh-o-o

Da quant’è che non esci più

Che ci provi ma cadi giù

Come stai io sto bene e tu?

Da quant’è che non esci più

Che ci provi ma cadi giù

Come stai io sto bene e tu?

Amore

Come stai?

Da quant’è che non esce il sole?

Come stai?

Non ho voglia di altre persone

Non ho voglia di cose nuove

Parlami, portami altrove

Tra stelle accese e spiagge vuote

Avanti, parlami, portami altrove

Tra i miei testi e la tua voce

Basta che sia altrove

