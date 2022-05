Blake Lively è un’attrice della California classe 1987. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle attrici più amate a livello mondiale grazie alla sua bellezza, al suo talento ed al suo essere una persona riservata, nonostante la fama, e sempre disponibile con i suoi fan.

È diventata un volto noto dopo aver vestito i panni di Bridget nel film 4 amiche e un paio di jeans (nel 2005), ma soprattutto per aver vestito quelli di Serena Van Der Woodsen nella serie tv Gossip Girl dal 2007 al 2012. Di recente ha attirato l’attenzione per il suo meraviglioso look al Met Gala 2022 dove è stata la co-conduttrice insieme al marito Ryan Reynolds ed ora è pronta per tornare protagonista nel sequel di Un piccolo favore, ovvero A Simple Favor, film thriller che l’ha vista recitare nel 2018 nel ruolo di Emily Nelson al fianco di Anna Kendrick nei panni di Stephanie Smothers e che racconta, appunto, la storia di Stephanie, una vedova e madre single che vive nel Connecticut dove fa la blogger e che deve fare i conti con la misteriosa scomparsa della sua migliore amica Emily, raffinata donna che lavora nel campo della moda, iniziando a scavare nel suo passato.

Le protagoniste di Un piccolo favore

A Simple Favor ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e successo anche per la critica tanto che ha guadagnato 97.6 milioni di dollari al box office a fronte di un budget di produzione di 20 milioni. Ed ora Lionsgate ed Amazon Studios hanno annunciato l’arrivo di una seconda parte, proprio perché il primo capitolo si era concluso con un finale aperto. Ritroveremo Blake Lively ed Anna Kendrick che vestiranno sempre i rispettivi ruoli, mentre il continuo sarà a cura dell’autrice Jessica Sharzer e sarà diretto ancora da Paul Feig. Inutile dirlo, è atteso con ansia dai telespettatori e la stessa Lively è felice di questo ritorno tanto che ha voluto condividerlo con i suoi fan sui social network. Al momento non ci è ancora dato sapere quando inizieranno le riprese, tuttavia, stando a quanto afferma Deadline, dovrebbero iniziare a breve e questo ci fa dedurre che, all’inizio del 2023 al massimo, arriverà sui grandi schermi. Il pubblico è pronto per vedere le avventure di Stephanie e della sua amica Emily con nuovi misteri ed intrighi. Considerando che il libro su cui si è basato il film non ha un seguito, ci sarà carta bianca per stupire i telespettatori.

E tu hai già visto il film Un piccolo favore? Cosa ti aspetti dal sequel? Ti aspettiamo nei commenti!