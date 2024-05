Ormai lo sappiamo. Non importa quanto tempo sia passato da quando è andata in scena un titolo che è piaciuto al pubblico: si è sempre pronti per farlo tornare in auge e regalare al pubblico un degno sequel. Per la gioia dei più nostalgici, ma al tempo stesso anche per farlo conoscere alle nuove generazioni.

Un esempio tra tutti è il film Quel pazzo venerdì che è pronto a tornare, dopo vent’anni, sempre con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan come protagoniste. Ed un altro titolo è pronto a seguire il suo esempio. Si tratta di Un tipo imprevedibile. Un film uscito nel 1996 e che ci racconta la storia di Happy Gilmore che cerca di diventare un giocatore di hockey professionista, ma non ha il talento necessario. Quando scopre che sua nonna ha un debito di 270.000 dollari, Gilmore dimostra la sua abilità nel golf. È stato campione di incassi all’epoca arrivando ad incassare 39 milioni di dollari al box office di tutto il mondo contro i 12 milioni di dollari che avevano speso per la realizzazione.

Il protagonista è l’attore Adam Sandler che, già lo scorso mese, aveva detto che ci sarebbe stato un ritorno di Un tipo imprevedibile. Ed ora Variety ci conferma che questa notizia è stata data anche da Netflix. Sappiamo che la piattaforma di streaming è al costante lavoro per continuare ad essere il numero uno e poter battere la concorrenza dei diretti avversari quali Amazon Prime Video e Disney +, ma anche degli avversari minori che stanno prendendo sempre più piede. Netflix ha preso importanti decisioni che magari gli hanno fatto perdere degli abbonati, ma ora è pronto a recuperarli ed a fornire loro un catalogo con titoli di ottima qualità. In questi giorni, Netflix è al lavoro per sviluppare il progetto di Un tipo imprevedibile 2.

I protagonisti di Un tipo imprevedibile

Per il momento sappiamo, appunto, che Adam Sandler tornerà nei panni del protagonista, ma per il resto non sappiamo ancora se ci sarà il ritorno di anche altri nomi del cast o se ci saranno volti nuovi. Sicuramente non ci sarà l’allenatore Chubbs che alla fine del film veniva a mancare e soprattutto, purtroppo, l’attore Carl Weathers che vestiva i suoi panni è morto lo scorso febbraio all’età di 76 anni. Molto probabilmente, invece, ritroveremo Christopher McDonald nei panni di Shooter McGavin, il protagonista ed antagonista cattivo. Lui stesso, qualche settimana fa, aveva rivelato:

“Ho visto Adam circa due settimane fa e mi ha detto: “McDonald, lo adorerai”. Gli ho risposto: “Cosa?” e lui mi risponde: “Che ne dici?” E mi mostra la prima bozza di Un tipo imprevedibile 2. Ho pensato: “Beh, sarebbe fantastico.” Quindi è in lavorazione. I fan lo richiedono, dannazione”.

Le sue parole ci fanno ben sperare in un suo ritorno. Per il resto, invece, al momento non ci è dato sapere di cosa parlerà Un tipo imprevedibile 2 né cosa succederà, ma già il fatto che vedrà la luce è stata una bellissima notizia per i fan del film che non vedono l’ora di rivedere la storia sul grande schermo. Sicuramente a breve inizieranno i casting per cercare i nuovi volti e poi si inizierà con le riprese. Se tutto andrà per il verso giusto, si spera di regalare al pubblico il sequel già entro la fine del prossimo anno. Inutile dirlo, l’attesa è alta e ci si augura che i quasi 30 anni di attesa per vedere il sequel portino risultati positivi.

E tu hai visto il film Un tipo imprevedibile? Cosa ne pensi del suo ritorno sul piccolo schermo con un sequel? Ti aspettiamo nei commenti!