Il live action de La Sirenetta, uscito la scorsa estate, ha permesso di riportare in auge ed alla memoria una storia che già da piccoli ci faceva sognare.

Alla fine, infatti, il vero amore trionfa sempre e ce lo dimostrano anche Ariel ed Eric. Tuttavia uno dei personaggi più iconici de La Sirenetta è, senza dubbio, Ursula, ovvero colei che viene definita come La Cattiva dei Fondali con il suo personaggio che è direttamente ispirato alla Strega del Mare. È lei, infatti, ad impossessarsi della voce di Ariel ed usarla a suo favore fino a quando, però, non viene scoperta. Dopo il live action si parlava di un possibile spin off con Ursula come protagonista, notizia confermata anche da Melissa McCarthy, colei che veste i suoi panni nel live action della Disney. Al momento non ci è ancora dato sapere se questo progetto diventerà o meno realtà, ma nel frattempo il ritorno di Ursula è vicino grazie a Disney Lorcana.

Ursula’s Revenge, il titolo in inglese, sarà il nuovo set di Disney Lorcana in arrivo e si tratta della quarta espansione ad arrivare sul mercato internazionale e la seconda ad essere tradotta nella nostra lingua. A darne la notizia è stata Ravensburger che anticipa anche la data di arrivo di Ursula’s Revenge nei negozi di settore e nei parchi Disney, ovvero il 17 maggio, mentre il 31 maggio arriveranno nei negozi specializzati. Arriva subito dopo Nelle Terre d’Inchiostro, il set che ha fatto il suo debutto lo scorso marzo e che ha segnato anche il primo passo di Disney Lorcana in Italia. Ed ora sono pronti a replicare questo grande successo.

Melissa McCarthy nei panni di Ursula

Una trama dark che vede Ursula impossessarsi del tridente di Re Tritone dopo essere fuggita dall’Illuminario e la donna vuole usare questo artefatto per riuscire a prendere il controllo del Regno di Lorcana. Nel frattempo, però, è in grado di catturare diversi glimmers come Bruno (di Encanto), il principe Eric, Jafar e Minnie. Ma chi dovrà opporsi ai suoi malvagi piani? È presto detto ed ovviamente sono i giocatori che, questa volta, saranno in un team dove troviamo anche Ariel e Topolino in versione moschettiere. Ovviamente il protagonista principale sarà il mondo de La Sirenetta, ma spazio anche ad altri personaggi del mondo della Disney. Come anticipato, infatti, troveremo Bruno e Minnie, ma anche Rapunzel, Anna di Frozen ed Hercules. Tutte le carte in regola per fare in modo che sia un successo e che continui a portare in alto Disney Lorcana per la gioia dei fan del brand, ma anche per coloro che amano giocare e divertirsi.

Non mancheranno, ovviamente, anche gli eventi collaterali per questo debutto come, ad esempio, i tornei di Disney Villainous che, lo scorso anno, erano disponibili anche in Italia durante il Lucca Comics & Games. Non ci è dato sapere, per il momento, se anche quest’anno si replicherà o meno.

E tu cosa ne pensi di Disney Lorcana? Giocherai anche tu contro la malvagia Ursula? Ti aspettiamo nei commenti!