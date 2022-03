Il periodo che stiamo vivendo ha toccato profondamente tutti noi. Ormai un mese fa è scoppiata una guerra che ci coinvolge profondamente: si pensava che non sarebbe successo ed invece, all’improvviso, ci siamo trovati a fare i conti con la realtà.

I personaggi del mondo dello spettacolo sono in prima linea da quando il conflitto è scoppiato, cercano di fare il possibile per dare una mano e far sentire la loro vicinanza al popolo ucraino anche semplicemente con un gesto come ha fatto Ermal Meta esibendosi sulle note di Imagine di John Lennon. Non è da meno Vasco Rossi che aveva già condannato la guerra affermando che l’unico scopo è quello di far morire giovani persone senza un vero motivo. Durante la sua lunga carriera, i duetti a cui ha preso parte si contano sulle dita di una mano poiché non ha mai amato fare collaborazioni in campo professionale. Visto, però, il momento storico difficile che stiamo vivendo ha deciso di fare uno strappo alla regola e duettare con Marracash con il singolo La pioggia alla domenica disponibile da oggi, venerdì 25 marzo, in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Una collaborazione nata grazie alla grande stima che li unisce. Il brano La pioggia alla domenica era già presente nell’ultimo album di Vasco Rossi, ma questa è una versione inedita poiché vi è l’aggiunta di alcuni versi scritti da Marracash. I proventi saranno devoluti in beneficenza a Save The Children per aiutare i bambini vittime della guerra in Ucraina. A tal proposito, Vasco Rossi afferma:

“Questa storia è venuta fuori dalla campionatura de Gli angeli con quella stupenda canzone. Eravamo già sintonizzati, secondo me. Senza rendercene conto è arrivata quest’idea. Tu avevi detto di provare a mettere delle barre dentro una mia canzone, La pioggia la domenica, che era già uscita nell’album. Quest’idea mi ha incuriosito moltissimo, ho pensato: “Fammi sentire un attimo come possono essere”. Quando mi hai mandato la tua versione mi è piaciuta molto, ho visto che sei entrato perfettamente nel clima della canzone. Con il tuo linguaggio rap hai centrato lo spirito della canzone”.

I cantanti Marracash e Vasco Rossi

Il significato de La pioggia alla domenica

Il singolo La pioggia alla domenica racconta del malessere per la fine di una storia d’amore. Una vita rovinata proprio come la pioggia arriva puntuale a rovinare il giorno più atteso della settimana. Vasco Rossi e Marracash raccontano in maniera triste ed amara la confusione che stiamo vivendo in questi giorni. Non mancano riferimenti al conflitto, ma anche alle nostre vite che perdono quando attorno a noi accadono eventi contrastanti come la guerra. Infatti, il mondo diventa “come la pioggia alla domenica, come un Natale che non nevica e neanche la tv”.

Nel frattempo, dopo due anni di stop a causa della pandemia, Vasco Rossi è pronto per tornare sul palco con il suo Vasco Live ’22: un lungo tour che lo vedrà in giro per tutta l’Italia con ben undici date e che è atteso con ansia dai suoi fan che non vedono l’ora di poter tornare a cantare con lui i suoi più grandi successi. Queste le date:

20 maggio – Trento (Trentino Musica Arena)

24 maggio – Milano (Ippodromo Milano Trenno)

28 maggio – Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari)

3 giugno – Firenze (Visarno Arena)

7 giugno – Napoli (Stadio Diego Armando Maradona)

11 e 12 giugno – Roma (Circo Massimo)

17 giugno – Messina (Stadio San Filippo)

22 giugno – Bari (Stadio San Nicola)

26 giugno – Ancona (Stadio del Conero)

30 giugno – Torino (Stadio Olimpico)

E tu hai già sentito il brano La pioggia alla domenica? Cosa ne pensi di questo gesto fatto da Vasco Rossi e Marracash? Ti aspettiamo nei commenti!