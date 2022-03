Ermal Meta è un cantautore albanese classe 1981. Senza dubbio, è una delle voci più amate della musica italiana e non solo. Sia grazie al suo talento, ma anche grazie alla sua capacità di emozionare il pubblico con le sue canzoni. È sufficiente pensare che è la voce di brani come Non mi avete fatto niente, Piccola anima, Un milione di cose da dirti, A parte te, Vietato morire, Ragazza paradiso fino a Milano non esiste per citarne alcuni.

Quello che stiamo vivendo non è certo un periodo facile, proprio per nessuno. La guerra che sta andando in scena in Ucraina ha colpito tutti, compresi i personaggi del mondo dello spettacolo. Sono sempre di più le iniziative dei personaggi famosi per aiutare la popolazione colpita ed anche Ermal Meta non è rimasto di certo indifferente a tutto quello che sta accadendo a non troppa distanza da noi. Così ha voluto far sentire la sua voce e lo ha fatto nel vero senso della parola, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social dove si esibisce sulle note di Imagine, famosa canzone di John Lennon.

Ermal Meta sul set fotografico per la copertina del disco

Un inno contro la guerra e contro le atrocità del mondo con la speranza di poter tornare a vivere in un mondo migliore dove ci sia solo pace e serenità tra i popoli. Sono diversi i cantanti che hanno scelto Imagine come inno per dire basta alla guerra sia personaggi famosi sia persone non famose. Ermal Meta ha voluto cantare contro tutte le guerre, contro tutti gli oppressori e contro tutti i tiranni. Una richiesta di cessare il fuoco per poter salvare la vita di tutte quelle persone innocenti che, da un giorno all’altro, hanno dovuto dire addio a tutto. Un’iniziativa apprezzata e molto condivisa dai suoi fan e non solo, con il cantante che scrive:

“La pace è quella tela bianca su cui poter proiettare il proprio futuro e i suoi colori. Finché anche la minima violenza non ci farà orrore, quella tela bianca si sporcherà sempre. Evviva la pace”.

E tu cosa ne pensi di questa esibizione di Ermal Meta con Imagine? Sei un suo fan? Ti aspettiamo nei commenti!