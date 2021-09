Si, la nostra video recensione di Space Jam: New Legends ti sorprenderà.

Qui ti spiegheremo perché il film diretto da Malcolm D. Lee si è meritato un bel 8 in pagella.

Se hai già visto la video recensione, qui sotto ti diamo qualche altra info riguardo alla trama di Space Jam: New Legends.

La trama di Space Jam: New Legends

Space Jam 2 è una commedia sportiva animata/live action americana del 2021 diretta, come ti dicevamo, da Malcolm D. Lee e scritta da Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler, Terence Nance, Jesse Gordon e Celeste Ballard. Space Jam: New Legends è il sequel indipendente di Space Jam (1996), ed è il primo film uscito nelle sale a presentare i personaggi dei Looney Tunes dai tempi di Looney Tunes: Back in Action (2003). Il film segue il famoso giocatore di basket LeBron James che interpreta una versione immaginaria di se stesso. Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green e Cedric Joe recitano in altri ruoli live-action, mentre Jeff Bergman, Eric Bauza e Zendaya sono i protagonisti del cast vocale dei Looney Tunes. Il film segue James e suo figlio, Dom, mentre vengono trascinati in un multiverso virtuale a tema Warner Bros. da un’ingannevole intelligenza artificiale chiamata Al-G Rhythm. James incontra i personaggi dei Looney Tunes e chiede il loro aiuto per giocare una partita di basket contro gli avatar di Al-G così da salvare Dom e guadagnarsi la libertà.

Ma com’è nato Space Jam 2?

Si parlava già di un sequel di Space Jam subito dopo la sua uscita. Il regista Joe Pytka era stato incaricato di tornare in tale veste, e Spike Brandt e Tony Cervone avevano firmato come supervisori dell’animazione. Ma alla fine il progetto era stato bloccato a causa del rifiuto di Michael Jordan di tornare nel ruolo da protagonista. Si era parlato anche di fare degli spin-off incentrati su altri atleti, tra cui Jeff Gordon, Tiger Woods e Tony Hawk, ma non si sono mai materializzati. Dopo diversi anni di trattative, è nato il sequel guidato da LeBron James. È stato annunciato ufficialmente nel 2014 con le riprese che si sono svolte da giugno a settembre 2019 a Los Angeles. Space Jam: New Legends è stato presentato in anteprima a Los Angeles il 12 luglio 2021 ed è stato distribuito negli Stati Uniti dalla Warner Bros. Pictures il 16 luglio contemporaneamente nei cinema e su HBO Max per un mese. Il film ha incassato 157 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ricevuto recensioni generalmente negative da parte della critica, che ha criticato la quantità di product placement nel film e l’ha trovato privo dell’umorismo autoreferenziale del suo predecessore, ma hanno elogiato l’animazione, le performance vocali e gli effetti visivi.

Nella nostra video recensione andiamo in controtendenza, elogiando molti aspetti del film. Se non l’hai ancora vista, ti consigliamo di farlo e poi commentarla con noi attraverso i commenti.