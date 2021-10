Virgin River è una serie televisiva che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2019. Molto amata dal pubblico, con all’attivo tre stagioni, ma già rinnovata per altre due stagioni. La piattaforma di streaming, infatti, ha deciso di puntare su questo lavoro e dargli la possibilità di andare avanti ed affascinare i telespettatori.

D’altronde la storia di Mel che lascia Los Angeles e la sua vita di sempre per trasferirsi nella sperduta Virgin River ha attirato l’attenzione soprattutto poiché la ragazza si rimette in gioco e trova il vero amore. Come sappiamo, le riprese del quarto capitolo di Virgin River sono iniziate questa estate in Canada, ma ora veniamo a scoprire ulteriori e succulenti particolari come le due new entry del cast. Si tratta di Mark Ghanimé e di Kai Bradbury.

L’attore Kai Bradbury

A parlare dei nuovi arrivi a Virgin River ci pensa Deadline che sottolinea come i due attori prenderanno parte a tempo pieno nel quarto capitolo. Kai Bradbury ha già fatto il suo debutto alla fine della terza stagione nei panni di Denny Cutler, il nipote di Doc. Nel seguito la sua intenzione sarà quella di avvicinarsi sempre di più al nonno per recuperare il tempo perso. Tuttavia, nasconde un oscuro segreto che lo porterà ad avere problemi. Per quanto riguarda Mark Ghanimé, invece, l’attore è famoso per aver preso parte a The Bold Type, mentre ora vestirà i panni del dottor Cameron Hayek, il nuovo medico della clinica di Virgin River: affascinante ed intelligente, farà perdere la testa a molte donne della città californiana.

La quarta stagione di Virgin River è attesa con molta ansia, soprattutto dopo il finale di stagione del terzo capitolo con Mel incinta, ma che non sa chi sia il padre del bambino che porta in grembo. Sarà Jack o sarà il frutto della fecondazione in vitro con il defunto marito? Non ci resta altro che aspettare ancora un po’, la nuova stagione è attesa su Netflix per l’inizio del 2022.

E tu segui Virgin River? Cosa ti aspetti dalla quarta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!