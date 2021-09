Virgin River è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2019 e che ha all’attivo tre stagioni. Molto amata dal pubblico che è stato, fin dall’inizio, interessato alla vita sentimentale e professionale della protagonista Mel che, dopo aver deciso di lasciare Los Angeles, si trasferisce proprio a Virgin River, un villaggio sperduto nelle montagne della California senza sapere che questa decisione le cambierà la vita e le permetterà di trovare il vero amore.

Sappiamo che quando una serie tv è seguita ed ottiene un ottimo riscontro da parte del pubblico il rinnovo arriva subito. Dopo tre stagioni, Virgin River è ancora molto amata tanto che Netflix ha deciso di rinnovarla già per la quarta e per la quinta stagione, un po’ come è già successo con Bridgerton e con Summertime. Quando una serie ha successo c’è la voglia di andare avanti e di regalare emozioni al pubblico. La serie tv Virgin River è tratta dall’omonima saga di romanzi di Robyn Carr che conta quasi 20 romanzi e questo ci fa ben sperare e presupporre che Virgin River non si fermerà di certo alla quinta stagione. Ma procediamo un passo alla volta. Già da giorni giravano rumors che, oggi, hanno trovato conferma tramite i profili social della serie.

I protagonisti di Virgin River

Come sappiamo, le riprese della quarta stagione sono già iniziate questa estate in Canada. Attesa e curiosità da parte del pubblico dopo il finale aperto della terza stagione con Hope in ospedale e Doc che aspetta sia finalmente fuori pericolo, ma soprattutto con Mel incinta e l’incertezza se il figlio che ha in grembo è frutto dell’amore con Jack o della fecondazione in vitro con il defunto marito. Sicuramente nel nuovo capitolo ritroveremo l’attrice Alexandra Breckenridge nei panni di Mel e Martin Henderson in quelli di Jack.

