C’è qualcosa di immediatamente accattivante, memorabile e unico nello stile musicale di Lin-Manuel Miranda. Quando ascolti cinque secondi di un pezzo in cui c’è la voce o la musica di Miranda, sai già cosa ti aspetta. Stai battendo le mani e muovendo i piedi al ritmo della sua melodia.

Per fortuna abbiamo il privilegio di sentirlo anche in questo film animato dal titolo Vivo, presentato da Netflix e Sony Pictures Animation e diretto da Kirk DeMicco.

Anche quando Miranda veste i panni di un cercoletto animato grazie ai computer, è dannatamente orecchiabile. Questo modus radio friendly viene evidenziato in ogni traccia del musical, ideato e pubblicato da una piccola compagnia di streaming di cui potresti aver sentito il nome da qualche parte… si chiama Netflix. Si, anche quelli che non si chiamano Disney possono fare film d’animazione decenti. Miranda ha contribuito alla colonna sonora di Vivo con 11 canzoni originali ed è la voce del personaggio principale, una piccola creatura della foresta pluviale energica e dolce anche se a volte maldestra.

Devo ammettere che il doppiaggio italiano non se l’è cavata male e le canzoni si fanno apprezzare anche nella versione nostrana. Ovviamente ti consiglio di fare come me: ascolta le canzoni del film in italiano e poi recupera la soundtrack originale di Vivo. In Italia è Stash a prestare la voce di Vivo mentre Max Lopez da la voce ad Andres. Simona Bencini invece interpreta Marta Sandoval. Non sono riuscito a trovare le canzoni italiane su YouTube. Ti condivido prossimamente le uniche due che ho pescato dai canali ufficiali… l’ultima è la mia preferita, ma nel trailer non viene cantata.

Diretto da Kirk DeMicco con la splendida fotografia di Yong Duk Jhun (che ha richiesto anche la consulenza visiva del leggendario Roger Deakins), “Vivo” è una splendida opera visiva colorata che inizia all’Avana, dove l’anziano e amato cantante della piazza cittadina Andres (Juan de Marcos Gonzalez) si esibisce ogni giorno con il suo fedele cercoletto Vivo. Quando Andres riceve una lettera dalla sua ex fiamma ed ex collaboratrice musicale Marta Sandoval (Gloria Estefan), che è diventata una superstar e sta per esibirsi in un concerto d’addio a Miami, decide che deve andare da lei e dirle che l’amava. Questa sarà l’ultima occasione per Andres di condividere la canzone che ha scritto per Marta tanti anni fa.

Ahimè, e allerta spoiler, Andres muore alla vigilia del suo viaggio. Non si tratta di un vero e proprio spoiler visto che questo avvenimento viene proposto anche nel trailer originale. Vivo ha il cuore spezzato e vuole raggiungere Miami per consegnare la lettera con la canzone a Marta. Scrocca un passaggio dalla nipote di Andres, Rosa (interpretata da Zoe Saldana) e dalla figlia adolescente Gabi (Ynairaly Simon).

“Vivo” si allontana da una parte e dall’altra del paese, e gli spettatori più giovani potrebbero diventare irrequieti nelle sezioni centrali in cui Gabi e Vivo devono attraversare le paludi. I più grandicello però, si divertiranno con le battute delle coetanee di Gabi, che sono ossessionate dall’ambiente e più combattive del WWF.

“Troverai divertente la scena in cui il trio si scaglia contro un signore che ha preso l’auto per percorrere un breve tratto.”

Nelle paludi Vivo incontra anche il mostruoso pitone doppiato da Michael Rooker, che odia il rumore e vorrebbe mangiarlo. Ma dovrà mettersi l’anima in pace, visto che in Vivo la musica è ovunque, grazie alle bellissime ballate di ispirazione latina. Questo genere, accoppiato con la dance e hip-hop, infondono alla storia una grande vita.