Wanda Nara e Mauro Icardi sono al centro del gossip internazionale da diversi giorni poiché lui l’avrebbe tradita con la bellissima attrice, modella e influencer argentina China Suarez. L’ex calciatore dell’Inter ha più volte chiesto perdono alla moglie, anche tramite post e storie strappalacrime su Instagram, ma l’ex opinionista fissa del Grande Fratello Vip 5 sembra davvero irremovibile e infuriata. Le indiscrezioni bomba che giungono dall’Argentina stanno mandando in tilt la macchina del gossip. Il divorzio da 60 milioni di euro sembra essere davvero dietro l’angolo. Wanda Nara non ha mai attaccato pubblicamente il marito Mauro Icardi, ma indirettamente la terza incomoda, China Suarez, con parolacce e insulti pesantissimi. Sulla questione si è espressa sui social anche Selvaggia Lucarelli.

China Suarez attacca Icardi

China Suarez ha rispedito al mittente tutti gli insulti e gli attacchi di Wanda Nara e del popolo del web mediante alcune Instagram Stories in cui ha messo le cose in chiaro: “Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione. Ho sempre creduto che fossero separati”. La modella e attrice argentina non ci sta a passare per una rovinafamiglie: “Il costo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore”.

E poi ancora: “Sembra che sia più credibile per questa società, sapendo come si comportano sempre, che io sono il cattivo, quello che inganna e non la vittima. Lo faccio per me e per le altre donne che sono sempre state usate e giudicate. Sono una donna che non ha più paura di affermare il suo diritto a vivere libera dai pregiudizi”. Wanda Nara ha risposto a China Suarez con altri insulti social. Mauro Icardi sta continuando a chiedere perdono alla sua manager nonché moglie, che alla fine gli concederà una seconda chance secondo gli entourage dei due sposi vip.

Selvaggia Lucarelli tira le orecchie a Wanda Nara

Gli insulti e gli attacchi social di Wanda Nara alla presunta amante del marito Mauro Icardi, Maria Eugenia China Suarez, non sono andati proprio giù alla nota opinionista tv e giornalista Selvaggia Lucarelli. La scrittrice e giurata di Ballando con le Stelle ha scritto un post sulla sua pagina Facebook in cui ha preso le difese dell’attrice e modella China Suarez.

“Mi interessa abbastanza poco capire la dinamica che ha scatenato la crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi – ha esordito Selvaggia -, se lui abbia tradito o ci fossero solo scambi di messaggi con la modella argentina China Suarez. Però una cosa la voglio dire: questo continuo dare della putt*** alla presunta amante del marito su un account da 9 milioni di follower (anche oggi), con alternanza di foto di figli piccoli e famigliola da favola, è uno dei gesti più diseducativi che una donna con quel seguito possa fare. Non ho letto un insulto all’ex compagno, in compenso, perché il messaggio sottinteso è: lei è una putt***, tu ora – vittima della ammaliatrice – devi sudare un po’ perché ti faccia rientrare in casa. Davvero pessima”.

Lucarelli ha poi asserito: “Per quel che mi riguarda solidarietà a China Suarez, l’altra. Qualunque cosa abbia fatto, lei era una donna libera, quello che doveva dare spiegazioni in casa era lui. E non è dando delle prostitute alle altre che faremo passi in avanti, amiche mie. Cara Wanda, fai la donna libera, emancipata, manager di te stessa e pure del tuo compagno ma resti sempre negli anni ‘20, alla fine. E te lo dice – ha concluso – una che ti stimava pure”.