Si intitola “Weired Goodbyes” ed è la nuova canzone dei The National, già proposta dal vivo durante il tour che ha portato la band anche in Italia e che continua la tradizione delle collaborazioni con Bon Iver/Justin Vernon, sia in studio che sul palco.

The National e Bon Iver sono stati strettamente legati per anni, con Vernon che in precedenza ha fornito assistenza vocale e synth in album nazionali come “High Violet” e “Sleep Well Beast“. Vernon e Aaron Dessner sono anche i frontman della band Big Red Machine, che ha pubblicato un album, “How Long Do You Think It’s Gonna Last?” questo Agosto.

I National sono nel bel mezzo di un tour in Nord America, con date programmate fino al 25 Settembre. L’ultimo album del gruppo, “I Am Easy to Find“, è stato pubblicato nel 2019. Anche Bon Iver è stato in tournée quest’estate e ha avuto una sfilza delle date europee e britanniche previste per questo autunno e anche il suo ultimo album è uscito nel 2019.

Il significato di “Weired Goodbyes” dei The National

“Weired Goodbyes” parla di lasciarsi indietro il passato, andare avanti e poi ritrovarsi sommersi dai ripensamenti come ha spiegato Matt Berninger. Il brano è inoltre, impreziosito dagli archi della London Contemporary Orchestra diretta da Bryce Dessner.

Si può dire che “Weired Goodbyes” sia un beat elettronico a cui si unisce la dolcezza del piano, mentre la voce bassa e cupa di Matt Berninger dei National si fonde con quella distinta e talvolta filtrata, di Justin Vernon, mente dietro Bon Iver.

Come raccontato poi da Aaron Dessner dei The National, che nel corso del tour hanno presentato dal vivo una serie di nuove canzoni, il singolo con Bon Iver è “una delle prime nuove canzoni che abbiamo realizzato”. Ha aggiunto: “Stavo abusando delle drum machine, come al solito e mi sono imbattuto in questo ritmo che mi è rimasto in testa. Abbiamo costruito la canzone attorno al ritmo. La melodia e le parole di Matt ci sono subito sembrate eleganti e bellissime”.

Il brano non è comunque completamente nuovo ai fan dei National, essendo stato suonato live dal gruppo già in concerto in diverse occasioni durante la tournée estiva, che lo scorso 21 Giugno ha visto la band esibirsi dal vivo anche in Italia alla serata inaugurale del festival “La Prima Estate” al Lido di Camaiore.

Traduzione di “Weired Goodbyes” dei The National

Memorizza l’acqua del bagno, memorizza l’aria

Verrà il momento in cui vorrò sapere che ero qui

Nomi sui telai delle porte, pollici ed età

Impronte di mani nel cemento, nelle fasi più delicate

Non so perché non mi impegno di più

Ho voglia di gettare gli asciugamani in acqua

Riduci a nulla, tutto ciò che conta

Lampi di febbre, ciglia e traffico

Umidità, storia, chimica e panico

Costumi da bagno nei finestrini dei minivan elettrici

Non so perché non mi impegno di più

Sto andando a fondo in qualche strana acqua

Vai avanti ora, non c’è niente da fare

Non posso tornare indietro, non posso seguirti

Il tuo cappotto è nella mia macchina, credo che tu l’abbia dimenticato

È pazzesco le cose che lasciamo andare

Alla fine mi colpisce, a un miglio di distanza

Il cielo perde, il mio parabrezza piange

Mi sento sacro, la mia anima è spogliata

La radio è dolorosa, le parole sono tagliate

Il dolore che mi procurano, gli strani addii

La mia macchina sta strisciando, penso che stia morendo

Sto accostando, finché non guarisce

Sono su una spalla, di campi di limoni

Perché me ne sono andato?

Continuo ad andare avanti e indietro

Penso che ora sto per vedere

Non sapevo quanto sarebbe stato triste

