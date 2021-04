L’adattamento di Broadway arriverà nelle sale a dicembre.

I fan di Steven Spielberg però hanno potuto dare un’occhiata molto prima a West Side Story, dato che il trailer è andato in onda durante gli Academy Awards 2021 nella notte di Domenica. Il film è interpretato da Ansel Elgort e Rachel Zegler nei panni di Tony e Maria e uscirà nelle sale cinematografiche il 10 dicembre 2021, dopo essere stato rimandato di un anno a causa della pandemia Covid-19.

Il trailer richiama l’iconica sequenza di apertura dell’adattamento cinematografico del 1961 – in Italia la prima rappresentazione è avvenuta nel 1981 – con inquadrature degli edifici e dei territori di Manhattan in cui si nascondono i Jets e gli Sharks. Anche molti dei numeri di danza sono riconoscibili, inclusa la sequenza di danza scolastica, la rissa con i coltelli e la sequenza sul balcone in cui Maria e Tony professano per la prima volta il loro amore.

La sceneggiatura del nuovo adattamento del musical di Broadway è stata scritta e adattata dal Premio Pulitzer e vincitore del Tony Award “Tony Kushner” (Angels in America), ed è stata coreografata dal direttore del balletto di New York City Justin Peck. Nel cast troviamo anche Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stroll, Brian d’Arcy James e Curtiss Cook. Rita Moreno, che ha interpretato Anita nell’adattamento del 1961, sarà presente anche nel film di Spielberg in un ruolo secondario nei panni di Valentina. Nel cast di supporto sono presenti anche l’attore di Broadway Ben Cook e la ballerina e attrice Maddie Ziegler.

Ci sono tutti i presupposti per un buon musical. Che ne pensi del trailer?