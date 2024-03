Lo scorso 24 novembre negli Stati Uniti e nel Regno Unito e lo scorso 21 dicembre nel resto del mondo, nelle sale cinematografiche ha fatto il suo debutto il film Wish – Il potere dei desideri, il 62esimo classico della Disney.

Il film è stato diretto da Chris Buck (colui che è dietro anche il successo di Frozen e Frozen 2 – Il segreto di Arendelle) e da Fawn Veerasunthorn. La protagonista è Asha, una ragazza di 17 anni che deve riuscire a liberare la sua città nel regno di Rosas (al largo della penisola iberica) da un’oscurità di cui, però, nessun altro si rende conto. Dovrà andare contro il Re Magnifico, ma tiranno e contro un malefico stregone che è anche il suo ex patrigno. In un momento di forte bisogno Asha esprime un desiderio alle stelle ed una stella di nome Star risponderà alla sua richiesta. L’obiettivo di Wish – Il potere dei desideri è quello di farci capire che “Quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose”. Asha e Star insieme, infatti, riusciranno a salvare la popolazione della città ed a combattere i nemici.

Wish, il nuovo film della Disney

Wish – Il potere dei desideri, nonostante le aspettative, non ha ottenuto l’ottimo successo che si pensava nonostante, comunque, sia arrivato ad un buon riscontro. Risultati un po’ contrastanti che hanno portato il film ad ottenere un 50% dalla critica ed un 82% di gradimento dal pubblico su Rotten Tomatoes. Bocciato dalla critica, ma il suo punteggio si è alzato grazie alle reazioni del pubblico. Ed infatti si parla già di un possibile sequel. Tuttavia ancora non tutti hanno avuto la possibilità di vedere il film Wish. D’altronde non tutti amano andare al cinema e, soprattutto dopo il periodo di lockdown che abbiamo vissuto, molti preferiscono vedere i nuovi titoli sul piccolo schermo, nella comodità della loro casa.

Durante il Covid spesso i titoli non uscivano al cinema, ma direttamente sulle piattaforme di streaming. Ora che tutto è tornato alla normalità, il cinema è di nuovo il vero protagonista, ma subito dopo le sale cinematografiche i nuovi lavori arrivano anche sulle piattaforme di streaming. È successo così per qualsiasi film, anche quelli più di successo come il live action di Barbie ed il live action de La Sirenetta. Ed anche Wish – Il potere dei desideri è pronto a fare il suo debutto su Disney +. Infatti è stata finalmente resa nota la data di uscita che sarà il prossimo 3 aprile. Sarà molto interessante da vedere anche per coloro che hanno prestato le voci ai protagonisti: la cantante Gaia sarà Asha, Michele Riondino sarà il Re Magnifico ed Amadeus sarà la Capretta di Asha. L’occasione giusta per vedere Wish o magari anche per rivederlo per chi lo ha già visto al cinema, ma questa volta gustandoselo a casa propria e magari in compagnia di amici.

E tu hai già visto Wish – Il potere dei desideri al cinema? Oppure aspetti il suo debutto su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!