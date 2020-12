Ci siamo quasi, Wonder Woman 1984 sta per arrivare, e la regista Patty Jenkins ci fa sapere che ci aspetta una sorpresa alla fine dei titoli di coda, una scena extra, una piccola chicca che sorprenderà tutti.

La scena in questione è stata ovviamente eliminata dalle anteprime mostrate alla stampa, altrimenti non sarebbe stata certo una vera sorpresa!

Una scena extra per Wonder Woman 1984

Ecco le parole usate dalla regista per descrivere la scena aggiuntiva e la scelta di non mostrarla prima dell’uscita ufficiale del film:

Meglio lasciare che sia una sorpresa per il pubblico. Solo perché, non me ne vogliate, se qualcuno l’avesse descritta mi sarei ritrovata a pensare: “Beh, che gusto c’è? A questo punto tanto valeva metterla alla fine del film! Patty Jenkins

L’idea iniziale della produzione era quella di riservare la scena extra soltanto alla versione cinematografica del film, ma vista la situazione Covid-19, e la chiusura di molti cinema, si è optato per renderla visibile e fruibile a tutti.

Wonder Woman 1984, infatti, uscirà sia al cinema che su HBO Max il giorno di Natale negli Stati Uniti, mentre arriverà solo a gennaio in Italia. Con il film faremo un salto all’indietro nei magnifici anni ’80, dove l’eroina protagonista si troverà ad affrontare un nuovo e terribile nemico, The Cheetah.

Nei panni della protagonista ritroveremo ovviamente la bellissima Gal Gadot, e accanto a lei Kristen Wiig nei panni dell’antagonista, Pedro Pascal. Chris Pine, Ravi Patel, Natasha Rothwell e Soundarya Sharma.

Ovviamente non abbiamo assolutamente idea di cosa mostri la tanto chiacchierata scena extra, ma siamo sicuri che sarà una scena bella, significativa, fatta per arrivare al cuore ed emozionare. Non resta che aspettare e lasciarsi sorprendere!

E tu cosa ne pensi? Hai qualche idea sulla possibile scena extra di Wonder Woman 1984? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dire la tua al riguardo.