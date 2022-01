Gal Gadot ha lasciato intendere che porterà sul grande schermo un ritratto “sexy” e “intelligente” di Cleopatra.

La star di 36 anni interpreterà la sovrana dell’Antico Egitto in un nuovo film che sarà prodotto dalla sua regista di “Wonder Woman” Patty Jenkins e ha dato ai fan un’anteprima di cosa aspettarsi dalla sua interpretazione del personaggio.

Parlando con la rivista InStyle, Gal ha dichiarato:

“Non posso rivelare molto sul film o personaggio, ma posso dirvi che celebreremo la storia di Cleopatra. Mostreremo non solo quanto fosse sexy e attraente, ma anche le sue abilita come stratega dell’impero e quanto impatto ha avuto e ha ancora sul mondo in cui viviamo oggi”.