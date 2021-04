La vita professionale di Zac Efron procede a gonfie vele. L’attore californiano, classe 1987, è il protagonista della docuserie Con i piedi per Terra di cui sta girando la seconda stagione. D’altronde, non è certo un mistero il fatto che Netflix stia facendo il possibile per attirare sempre più telespettatori e battere la diretta concorrenza, per questo motivo ha deciso di puntare su ciò che è stato gradito dal suo pubblico.

Una docuserie che affronta importanti tematiche e che ci porta in giro per il mondo, facendoci scoprire posti meravigliosi. Tuttavia, se la carriera regala gioie, non è lo stesso per la vita privata. Dopo la storia finita con l’attrice Vanessa Hudgens, Zac Efron aveva finalmente trovato nuovamente l’amore con Vanessa Valladares, modella 25enne australiana conosciuta in un bar dove lei lavorava. Subito era stato un vero e proprio colpo di fulmine tra i due tanto che per lei Efron aveva deciso di lasciare Los Angeles e di trasferirsi nella terra dei canguri dove stavano cercando casa insieme.

Zac Efron in Con i piedi per Terra

Tuttavia, ora veniamo a scoprire che Zac Efron, dopo dieci mesi, è tornato single. A darne la notizia è il Daily Telegraph. I motivi della rottura, almeno al momento, non sono stati resi noti, ma una cosa è sicura: nessuno se lo aspettava. Solo poche settimane fa i due si erano concessi una romantica vacanza ed addirittura si vocifera che pensassero ad un matrimonio imminente. The Mirror è entrato in contatto con una persona vicina a Zac Efron che ha affermato che né l’attore né la modella vogliono parlarne. Invece Kyle Sandilands, conduttore radiofonico ed amico di Efron, ha affermato che:

“È una cosa recente, ma non recente tipo ieri. Le loro strade si sono separate. Non ci sono stati drammi, ma è finita”.

Non ci è dato sapere se si tratta di una rottura definitiva o solo di una pausa e poi tornerà il sereno. Una cosa però possiamo affermarla: Zac Efron non ha fortuna con le ragazze di nome Vanessa!

Ed a te piace Zac Efron? Pensi che tornerà con Vanessa Valladares? Ti aspettiamo nei commenti!